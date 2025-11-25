無照撞老婦還肇逃！警憑掉落「拖車鉤蓋」以車追人
靠一片鉤蓋抓到肇逃。23日傍晚，花蓮玉里一名83歲老婦人才剛走出家門，就被一輛轎車撞飛，但駕駛沒下車，竟然肇事逃逸！警方憑掉落的「拖車鉤蓋」以車追人，掌握車款、年份追肇逃車。嫌犯被逮一問才知道，原來無照上路，闖禍很害怕，竟選擇肇逃。
傍晚6時許，花蓮玉里一名老婦人才剛出門，正在橫越馬路時，突然一輛轎車高速行駛而來，撞上老婦人。老婦人直接被撞飛，重重摔落在路邊。都撞到人了，但駕駛竟然沒有停下來，而是加速往前開，肇事逃逸。
警方到現場檢視，在地上發現這個零件。警方透過車前的拖車蓋，向車廠詢問車款、年份，沿線調閱監視器，以車追人，最終在4個小時內，在富里萬寧村查獲肇事車輛。
確認拖車蓋已經脫落，掉落的零件也吻合，警方馬上要求肇事駕駛出來面對。肇事駕駛接受警方詢問時表示，當下確實「感覺有碰到東西」，但並未停下車查看。警方詢問他是否有第一時間下車確認時，駕駛回應「我那時候沒有停，我可能碰到一點點的東西」。
正面撞飛老婦人，但肇事駕駛卻還在跟警方硬抝，原來是因為他根本沒駕照，所以才害怕肇逃。員警在檢視車輛時向駕駛確認車身是否有更換過零件，先詢問這塊是否沒有更換，駕駛表示未更換的是另一個部位。員警隨後詢問該處是否原本就是白色，駕駛說這個部位已經更換超過一年，員警在核對後回應一切無誤。
這起車禍造成83歲張姓婦人，頭部重創、骨盆多處骨折。雖然老婦人的兒子發現她倒臥路邊後，緊急開車送醫急救，但老婦人至今仍昏迷在加護病房。玉里副分局長許銘書指出，林男亦坦承肇事，全案詢問後，依違反刑法185條之4肇事逃逸罪，移送地方檢察署偵辦。
無照上路闖禍還敢跑，這下不只該為自己一時的逃避心態負責，也得好好賠償被他撞到重傷的老婦人。
