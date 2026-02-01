無照新制1/31上路！最重罰6萬元還連坐車主 擔心荷包一次飛光

交通新制上路，未來罰鍰大幅調高，並且納入車主連帶責任。資料照

無照駕駛將迎來史上最嚴新制，駕駛人務必提高警覺。《道路交通管理處罰條例》最新修正條文將於2026年1月31日正式實施，修法重點全面鎖定「無照駕駛」，不僅罰鍰大幅調高，最高可罰至6萬元，並同步加重累犯處分年限，甚至納入車主連帶責任。警方提醒，連續假期將列為重點取締時段，切勿心存僥倖，否則恐讓荷包大失血。

新制上路後，無照駕駛的處罰全面升級，不論是從未考照、越級駕駛，或在吊扣期間仍違規上路，均視同無照。無照騎乘機車，罰鍰提高至1萬8,000元至3萬6,000元；無照駕駛小型車，罰鍰上看3萬6,000元至6萬元；若為大型車，最高可處8萬元重罰，經濟代價大幅攀升。

值得注意的是，新制也明文規定車主連帶處罰。若車主明知對方無照仍出借車輛，將與駕駛人處以相同金額罰鍰，並可能面臨吊扣車牌最長1年的處分；若發生重大事故導致人員傷亡，違規車輛甚至可能遭到沒入。

此外，無照駕駛的累犯追溯期也由原本5年延長至10年。10年內第2次違規，將直接以該車種的最高罰鍰開罰，並吊扣牌照6個月；第3次以上違規，罰鍰採遞增制，每多一次就加罰，且金額無上限，違規次數越多，處罰越重。

執法手段同樣升級。未來警方可當場移置保管違規車輛並扣繳牌照，避免無照駕駛繼續上路。若無照駕駛肇事致人受傷，將加重吊扣駕照年限；一旦造成重傷或死亡，將直接吊銷駕照並終身不得再考。警方呼籲，無照駕駛不僅風險極高，修法後代價更是難以承受，民眾切勿以身試法。



