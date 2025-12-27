無照未打燈切車道…後方女騎士追撞遭輾斃 1關鍵前車獲判免責

一名男子被控無照騎車又違規變換車道，導致後方女騎士追撞被輾斃，涉過失致死，但台南地院法官判男子無罪，圖為台南地方法院外觀。（本刊資料照）

台南市一名陳姓男子無照騎車又持手機違規變車道，後方一名女騎士追撞後慘遭汽車輾斃，陳男被檢方依過失致死罪起訴。不過，台南地院法官審理之後發現，被告違規的行為在女騎士追撞之前就發生，檢方無法證實違規與死亡有因果關係，因此近日判決陳男無罪。

男子拿手機又違規變道 被控導致女騎士追撞

這起交通事故發生在兩年前，陳姓男子上午7點31分無照騎車，行經台南市安南區安明路四段機慢車優先道，當時他不僅拿著手機，也未打方向燈切換車道，但後方黃姓女騎士卻由後方追撞陳男機車，倒地滑行遭一輛小貨車輾過，經送醫仍傷重不治，陳男被依法送辦。

檢方調查認定，陳姓男子無照又一連串違規行為，是導致女騎士發生事故的主因，依「道路交通管理處罰條例」及刑法過失致死罪提起公訴。

關鍵行車紀錄器 揭男騎士無罪原因

不過，台南地方法院審理時，法官勘驗行程記錄器影像，畫面顯示，被告在7時31分46秒開始變換車道，並不是急切，而是緩慢偏移，且已完成後到了7時31分49秒才遭黃姓女騎士撞上，顯示事故發生當時，陳男就已騎在車道上。

另外，法官也發現，當時天氣晴朗，路面乾燥且沒有障礙物，女騎士應該可以清楚辨識前車動向。至於車輛行車事故鑑定會及鑑定覆議委員會鑑定，兩次結果均指出，肇事主因是女騎士未注意車前狀況、未保持安全距離。

法官綜合相關事證認為，刑事審判須達「排除合理懷疑」的證明程度，被告違規行為無法證實和事故有直接因果關係，因此近日判決陳男無罪，全案仍可再上訴。

