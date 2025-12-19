無照毒駕奪命案開庭 １８歲嫌否認殺人辯「看監視器才知撞到人」

白男毒駕輾斃葉姓老翁，出庭辯稱「吸毒後無意識」否認殺意。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

十八歲白姓男子無照毒駕撞上步行中的七十一歲葉姓男子，事後不僅未停車查看，還加速輾壓，導致葉男遭車輪反覆輾過傷重不治；台中地院十九日召開準備程序庭，白男在庭上否認涉犯殺人罪，辯稱事發當下「不知道有撞到人」，直到落網後觀看監視器畫面，才發現自己釀成奪命悲劇。

去年十月二十六日下午五時多，白男在桃園市殯葬管理所附近先吸食Ｋ他命煙，之後駕駛租來的ＢＭＷ黑色轎車返回台中太平區住處，十月二十七日凌晨五時多在家吸食俗稱喵喵的甲基甲基卡西酮以及喪屍煙彈（依托咪酯）。

白男吸食毒品後，毒駕開車到北屯區民俗公園附近找朋友，離開朋友家後再服用喵喵，上午九時五分開車從北屯路二四０巷西往東方向直行，經過三光北一街一０八巷口撞上前方路邊步行中的葉男，但卻肇逃，造成葉滾入車盤底下多次翻滾，並遭車前、後輪胎碾壓身體各處，全身多重創傷等傷害，葉送醫急救仍不治釀成悲劇。九時二十分在太原路與環中東路自撞路旁電箱，警方在現場將白逮捕偵辦，檢方依殺人、公共危險等罪嫌將他起訴。

台中地院昨日召開準備程序庭，白男對檢方控訴無照、毒駕及肇逃都認罪，只否認殺人；審判長再問白知道撞到人嗎？白辯稱「他當下吸毒吸到沒有意識，不知道有撞到人，遭逮後看監視器畫面才知道撞到人」。

辯護律師主張，白男不知道撞到人，葉男倒地後，白也毫不知情才未停車查看；葉男律師指出，白男仍否認殺人，請求從重量刑。

此外，白男自偵查以來供述反覆，對關鍵情節避重就輕，加上所涉為最輕本刑十年以上重罪，仍有逃亡及串證疑慮，日前已第四度裁定延長羈押，本案後續將持續釐清白男主觀犯意與刑責歸屬。