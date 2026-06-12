無照毒駕撞死老婦、重創學童！男子吸「喪屍煙彈」釀1死4傷 遭判12年7月定讞

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[FTNN新聞網]實習記者盛琳／綜合報導

無業男子彭柏超在無照情況下，前年9月施用俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯等多重毒品後駕車上路，於新竹市虎林國中前逆向蛇行，釀成1死4傷的重大慘劇。最高法院日前駁回上訴，維持一、二審原判，全案依毒駕致死等罪判處12年7月徒刑定讞。

毒販彭柏超無照且吸食多重毒品，駕駛賓士車逆向衝撞校前機車釀1死4傷，最高法院全案判處12年7月徒刑定讞。（示意圖／Unsplash）

這起車禍發生於2024年9月16日放學時段，現年35歲的彭柏超駕駛白色賓士車行經虎林國中前，逆向撞上2輛載有孩童的機車。事故導致71歲的鍾姓老婦當場死亡，其孫女全身多處骨折、內臟破裂；另一名李姓老翁及2名孫子也受重創，3名受害孩童年齡僅4至8歲。

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彭柏超被查出有多項毒品前科，過去曾遭通緝7次，且有多起販毒與無照駕駛紀錄。調查指出，彭柏超在案發前一天連續施用海洛因、甲基安非他命、愷他命及依托咪酯等6種毒品，案發當天甚至邊開車邊吸食依托咪酯。他於審理時供稱自己是慣性吸毒，深知吸食後會出現身體顫抖、精神恍惚等症狀，但仍無法控制行為，開車時已完全恍神，直到撞上電線桿才恢復意識。檢方指出，彭柏超前年1月才出監，出獄僅8個月就因無照毒駕毀人家庭。

一審新竹地院判處彭柏超12年7月徒刑，隨後彭柏超與檢察官雙雙提出上訴。檢方認為彭柏超前科累累且不符合自首動機，要求加重刑責；彭柏超則坦言無力賠償被害人千萬元的索賠金額，僅稱若有調解意願可請家人協助，其律師並主張一審判決重複評價。二審台灣高分院審理後，維持一審判決。全案再經上訴，最高法院認定認事用法無違誤、量刑妥適，駁回上訴，維持12年7月徒刑定讞。

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