無照毒駕撞飛2騎士被移送竟穿GUCCI外套 民眾現場「拍手叫好」

陳姓毒犯穿著名牌GUCCI外套遭到移送，反觀昨(8日)被逮捕時，一旁等公車民眾拍手叫好。翻攝畫面

台北市信義區昨（7日）下午上演警匪追逐驚魂記，49歲陳姓男子駕駛白色BMW因違規遭警方示意攔查，卻心虛猛踩油門瘋狂逃逸，沿途連闖紅燈、暴衝亂竄，最後在南港玉成街失控掃進車陣，撞上多輛機車與自小客車，造成兩名騎士當場被撞飛倒地。事件曝光後，警方今（8日）上午將陳男移送北檢，只見他穿著名牌GUCCI外套，神情冷漠，被押上警車時毫無悔意。

據了解，陳男是新北汐止列管毒品人口，昨日原本準備到五分埔購衣，卻因為開錯路途中於路口違規迴轉，被巡邏員警盯上，員警一上前示意停車，他立刻油門催到底狂逃，一路從信義區永吉路、中坡北路竄逃到南港玉成街，全程闖紅燈、逆向、蛇行，行徑相當危險。警方展開多組圍捕，最終在玉成街152號前將他逼停。

追捕過程中，陳男疑似因過度緊張方向失控，BMW突然暴衝，硬生生掃進前方車陣，撞上至少五輛自小客車與機車，兩名騎士當場被撞飛。員警立即通報119並上前警戒，只見陳男仍在車內掙扎試圖再次逃跑，警方眼見情況危急，一度拔槍喝令「不要動！舉手！」並強勢將他壓制逮捕。

當時剛好有數名民眾在路邊等公車，目擊整段暴衝與警方喝止的瞬間，嚇得一度後退避讓。當員警成功將狂逃的陳男扭倒在地後，現場民眾忍不住大聲拍手叫好，直呼「還好警察把他抓下來，不然不知道還要撞到幾個人」。

警方在車內查獲依托咪酯、安非他命、K他命等多種毒品，並對陳男進行毒品唾液快篩，結果呈陽性反應。更離譜的是，警方調查發現，陳男至今從未考過駕照，此次全程皆是無照駕駛毒駕上路，才會釀成如此危險的追逐事故。

這起暴衝造成34歲男騎士與51歲女騎士受傷，已送往忠孝醫院救治，所幸意識清楚、無生命危險。事故部分由南港交通分隊進一步釐清，全案依毒品危害防制條例及公共危險罪移送北檢偵辦。

今晨移送時，陳男身穿亮眼的GUCCI外套、神情呆滯，對於媒體所有提問皆不發一語，只能被警方押解步上警車，後續警方也將持續追查其毒品來源與流向。



