無照毒駕輾死行人！台中18歲男喊冤辯「沒感覺撞到」否認殺人

台中市北屯區2024年10月發生一起駭人死亡車禍，18歲白姓男子無照駕駛，吸食毒品「喵喵」後上路，撞倒71歲葉姓行人後不僅未下車查看，反而加速輾壓逃逸，造成葉翁傷重身亡。台中地院國民法庭今（19）日首度召開準備程序庭。

無照毒駕撞死行人，車頭凹陷。（圖／中天新聞）

檢方指出，白男於2024年10月27日上午9時5分，在朋友家吸毒後無照開車，行經北屯路240巷與三光北一街口時撞上葉姓行人，導致對方顏面撕裂、肢體變形、全身重創死亡。白男肇事後持續逃逸，直到9時20分於太原路與環中東路口自撞號誌箱才遭警方逮捕。

安全氣囊都爆開，可見撞擊力道之大。（圖／中天新聞）

檢方依白男具有殺人「不確定故意」，以殺人等罪嫌起訴。庭訊中，白男坦承無照、毒駕及交通違規行為，但否認殺人，辯稱自己「毒吸到無意識，沒有感覺撞到人」，是事後看行車畫面才知道發生事故。

擋風玻璃碎裂。（圖／翻攝畫面）

白男辯護律師主張其主觀上並不知情，無殺人犯意；死者家屬則強調白男至今仍否認殺人，請求從重量刑。審判長整理爭點，將釐清是否具殺人不確定故意、是否成立肇逃致死，以及是否符合刑法第19條第2項減刑要件，全案續行審理。

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

