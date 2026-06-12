無照毒駕釀1死4傷 判12年7月定讞
男子彭柏超前年吸食俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯後無照駕駛賓士車，行經新竹市虎林國中前，逆向撞上機車騎士，71歲鍾婦遭夾擊當場死亡，5歲林姓女童內臟多處撕裂傷，造成1死4傷悲劇，最高法院考量他自首符合減刑要件，依施用毒品後駕駛動力交通工具因而致人於死罪，將彭柏超判刑12年7月定讞。
因另案入監服刑的彭柏超，民國113年1月因為另案才剛假釋出監，同年9月16日，他開著白色賓士車蛇行，行經正值放學時段的新竹市虎林國中前，逆向撞上2輛載有孩童的機車。71歲的鍾姓老婦人被撞當場死亡，她的孫女全身多處骨折、內臟破裂，另一名載2名孫子的李姓老翁也被撞，3人同樣多處骨折，4名傷者分別受肝臟撕裂傷、膀胱破裂、骨盆骨折、鼻骨骨折等傷害。
一審國民法官參與審理後將彭判刑12年7月，彭跟檢方都提上訴，二審台灣高等法院認為，國民法官法庭的判決已審酌彭的犯罪動機、目的、所受的刺激、犯罪的手段及違反義務的程度，兼顧刑罰的公正應報及一般或特別預防的目的，沒有裁量逾越或濫用的情形。
高院指出，檢察官、被告未能舉出在一審辯論終結後，有何發生一審判決所未及審酌足以影響對彭所犯駕駛動力交通工具服用毒品致不能安全駕駛因而致人於死罪科刑的情狀，難認一審判決有何檢察官、被告及辯護人所指量刑不當的情形可言，因此應維持原判決所處的刑度，仍判刑12年7月。案經彭提上訴，最高法院昨日駁回，全案確定。
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