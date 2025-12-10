無照洗車工酒駕開「阿法」撞死22歲醫大生 一審判應執行10年

〔記者陳建志／台中報導〕台中市23歲洗車工吳叡旻今年3月與朋友飲酒狂歡後，無照駕駛豪華休旅車行經西屯區時，撞上擔任外送員的22歲陳姓醫大生，造成陳男慘死還肇逃，台中地院國民法庭昨天審理時，陳男父親穿上兒子白袍、衣褲，用2千多字淚訴希望國民法官重判還兒子公道，吳男則道歉表示：「不是故意的、知錯了」求輕判；國民法庭今天宣判，判處吳男酒駕致死累犯9年、肇逃致死累犯5年，兩罪合併執行10年。

這起事故發生在今年3月8日凌晨，洗車工吳叡旻凌晨3點多與朋友飲酒唱歌後，私自開走高檔商旅車，卻無照酒駕高速闖紅燈，撞飛騎機車的22歲外送員的陳姓醫大生，事後並肇事逃逸躲回家中，直到清晨5點多才投案，酒測值高達每公升0.37毫克，辯稱酒駕心虛、肇事心慌而逃跑，檢察官依酒駕致死與肇事逃逸罪將他起訴。

昨天國民法庭開庭審理，陳男擔任體育主播的父親，特別穿上兒子的衣、褲、白袍代替他出庭，當庭用2千多字闡述對兒子驟逝的悲痛，還有對吳男犯下最惡劣的酒駕肇事，不但酒駕、且無照駕駛，還超速、闖紅燈，肇事後又逃逸，無法原諒這樣的行為，強調「如果你問我，酒駕致死該當何罪？我會說唯一死刑」，希望國民法官能重判。

公訴檢察官則表示，以本案條件查詢類似判例為零，等同本件合議庭的判決就是未來判決的典範，就酒駕致死、肇逃致死兩罪，建議量處8年至9年6月、4年至5年6月，應執行10年至11年6月。

公設辯護人則主張，吳男犯後一時恐慌逃逸，但最終鼓起勇氣到派出所自首，主張符合自首減刑，且不構成累犯，建議兩罪量處6年4月、1年2月，應執行7年。

審判長劉柏駿最後詢問吳男，是否要對陳男父親認錯？吳男一度語塞，後來才轉身面向陳父，不過陳父當庭起身離開法庭，吳男才說，自己真的不是故意的，因一時貪圖方便酒駕，真的知道錯了，未來會入監好好反省、彌補過錯，希望法院給他悔過機會，從輕量刑。

今天國民法庭評議後進行宣判，判處吳男酒駕致死累犯9年、肇逃致死累犯5年，兩罪合併執行10年。

