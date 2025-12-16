無照男外側急右轉「高速撞死騎車上班護理師」竟辯：騎車趕去考駕照

社會中心／新北報導

車禍事故現場。（圖／翻攝畫面）

新北市淡水區淡金路昨（15）日上午發生一起死亡車禍。一名吳姓護理師（54歲）騎機車準備前往上班地點，行經上述路段時，與前方正要右轉的郭姓機車騎士（43歲）發生碰撞。救護人員到場後，發現吳女頭部受到重創，送醫搶救後宣告不治。警方調查發現，郭男屬於無照駕駛，他辯稱，當時正趕著要去考駕照。警詢後，全案依過失致死罪嫌將郭男移送士林地檢署偵辦。

淡水警方於昨日上午10時52分接獲報案，指淡水區淡金路199-1號前發生機車碰撞事故。警方趕抵現場，經查郭男當時騎機車沿淡金路往台北方向行駛，行經該路段時，他從外側車道準備右轉路邊，不料後方直行的吳姓女騎士疑因剎車不及，迎頭撞上，兩車隨即雙雙倒地。

不幸的是，擔任護理師的吳女當時正要去上班，卻在車禍中頭部受創，當場失去呼吸心跳，雖緊急送醫搶救，仍於中午12時許宣告不治；郭男則僅四肢擦挫傷，並無大礙。

警方進一步調查發現，肇事的郭男屬於無照駕駛，郭男對此辯稱，知道自己駕照遭註銷，事發當時正騎車趕往駕訓班準備重新考取駕照，沒想到在途中就釀成死亡車禍。

警方初步研判，郭男在外側車道右轉彎時可能未注意後方來車，加上無照駕駛，涉有過失責任。全案在警詢後，已依過失致死罪嫌將郭男移送士林地檢署偵辦。至於確切的肇事責任歸屬，仍待警方進一步調查釐清。

不良行為，請勿模仿！

