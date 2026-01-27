無照男應徵開聯結車 「行走的神主牌」2周後遭拆穿 判決結果出爐

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

一名男子阿清（化名）在毫無駕照的情況下，竟偽造職業聯結車駕照應徵貨運公司司機，還成功錄取。僅上工2週，他的行徑就遭拆穿，最終因詐欺得利罪遭高雄高分院判處有期徒刑8個月，全案確定。

一名男子在毫無駕照的情況下，竟偽造職業聯結車駕照應徵貨運公司司機，還成功錄取。（示意圖／Unsplash）

判決書指出，阿清於2024年5月間透過不明管道取得他人職業聯結車駕照，隨後使用編輯軟體竄改姓名、出生日期、地址等資料，再貼上自己的照片，製作成偽造證件。他再透過LINE將假駕照照片傳給貨運公司審核人員，以此騙取工作機會。

阿清於同年6月初正式上工，但2週後公司收到警方寄來的違規通知單，才發現他根本沒有合法駕照。業者驚覺受騙，隨即報警處理。

阿清到案後一度否認犯行，還謊稱自己曾持有職業聯結車駕照，只是因酒駕遭吊銷；直到法院審理時才改口認罪。法官調查也發現，他過去曾3度以相同手法偽造駕照應徵司機，且均遭判刑確定，如今再犯仍試圖避重就輕，甚至一度稱不知情，因此認為不宜輕判。

法院指出，聯結車駕駛技術要求遠高於一般汽車，必須具備專業執照才能操作；貨運公司聘用司機是否持有合法證照，攸關公共安全與經濟利益。考量阿清在本案已領取2萬元薪資，最終依詐欺得利罪判處有期徒刑8個月。

