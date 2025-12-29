無照男毒駕逆向衝撞！騎士被撞翻倒地痛苦哀嚎 驚悚影片曝光

國際中心／綜合報導被稱為「印度神童」的阿南德近日在莫斯科發表對 2026 年的最新預測，指出全球恐將迎來 四百年一遇的重要轉折時刻。他在分析中點名中國、菲律賓、北韓與日本為潛在風險較高的國家，並提醒 2026 年的 4 月、7 月與 11 月，可能成為局勢特別動盪的關鍵階段。儘管阿南德認為地緣政治不確定性將持續升高，但他同時也提出正面看法，認為 2026 年有望成為醫療與科技快速突破的一年，他呼籲外界保持警覺之餘，也要做好心理調適，以因應全球情勢可能出現的劇烈變化。

民視 ・ 2 小時前 ・ 發起對話