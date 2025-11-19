無照男自稱「皇太子」闖總統府前管制區！ 遭壓制帶回送辦

總統府前昨（18）日因迎賓活動啟動交管，卻有一名62歲無照男子靠近攔查點時企圖硬闖，遭大批警力包圍壓制，但他仍不願配合，甚至大喊「我是皇太子」，立即遭拉下車壓制，依道交條例及社維法送辦。

總統賴清德18號偕同副總統蕭美琴，在總統府與吐瓦魯國總理戴斐立進行雙邊會晤，並簽署「台吐團結共榮條約」等條約。而事發在上午10點半左右，當時總統府前正在舉行軍禮，迎接吐瓦魯總理夫婦。

為了迎賓活動維安，府前廣場道路進行管制，不過一名陳姓男子卻開著休旅車，來到重慶南路與貴陽街口的管制點，他疑似緊跟著前方公務車衝撞進入，被攔下後還自稱是「皇太子」、行徑囂張，超過10名員警包圍後，花費30多秒將男子壓制帶回。

男子被帶走後胡言亂語。圖／台視新聞

事後警方發現陳男為無照駕駛，酒測值為零，不過無照又無視員警，已違反道交條例和社維法，依法送辦。

