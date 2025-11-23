無照男避開路檢又拒檢 多項違規恐吃上"20萬罰單"

南部中心／綜合報導

22日晚間，高雄警方在進行酒駕路檢時，沒想到就一輛轎車刻意繞過閃開，被員警察覺不對尾隨，趁等紅綠燈時要求受檢，沒想到這輛轎車卻加速逃逸，事後警方循線找到這名孫姓駕駛才知道，原來他無照上路，擔心被抓，只是多項違規，恐怕得吃上超過20萬元的罰單。

繞開路檢點！拒絕酒駕路檢加速逃 無照男多項違規恐吃上２０萬罰單

孫姓男子無照上路擔心被發現，員警攔檢仍加速逃逸。（圖／翻攝畫面）

員警荷槍實彈，朝著小轎車，要求駕駛下車，只是不管員警怎麼命令，駕駛就是理都不理，先生！你是要不要下車？沒想到員警才打算強制開門，下一秒綠燈一亮，咻得一聲，白色轎車竟然就揚長而去，員警一個大傻眼，只能趕快撤離，畢竟後面長長車流，也得注意自己安危，高市警湖內分局阿蓮所副所長尤經智表示，「一輛自小客車，於路檢點前迴轉規避攔查，員警隨即尾隨蒐證，於路口遇紅燈時，下車持槍警戒喝令停車受檢。」

員警擔心危險，一度持槍警戒。（圖／翻攝畫面）

事情發生在22日晚上，高雄湖內分局的員警在阿蓮進行酒駕取締勤務，當時就發現這輛車刻意繞過路檢點，員警一路尾隨到路口停等紅燈時，上前攔查，沒想到男子不但遽減不下車還加速逃逸，但就怕危險，警方當場停止追緝，事後循線找到孫姓駕駛才知道，唉唷，原來是無照上路，高市警湖內分局阿蓮所副所長尤經智指出，「孫男坦承因無照駕駛，擔心遭警方開單而逃逸，本所已依拒檢逃逸駛出路面邊線，未依規定使用方向燈，以及五年內兩次以上無照駕駛，等違規舉發在案。」就怕被開單，繞過路檢點逃逸，拒絕酒駕路檢18萬、五年內兩度無照上路2萬4，夯不啷噹超過20萬的罰單，現在恐怕想逃都沒得逃。

