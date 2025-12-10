無照男酒駕「撞死醫大生」僅判10年！主播爸心碎：毫無正義

社會中心／巫旻璇報導

苗栗23歲吳姓洗車工今年3月在無照、酒後的狀態下於台中西屯闖紅燈，撞死正在跑外送的22歲高醫大陳姓學生。台中地院國民法官今（10日）做出判決，吳男因酒駕致死判9年、肇逃致死判5年，合併應執行10年。對此，陳姓醫大生的主播父親得知結果後心碎怒批「肇事者竟然只判十年，完全沒有公平正義可言」。









苗栗23歲吳姓洗車工今年3月無照又酒駕，在台中西屯區闖紅燈時撞上正在外送的22歲高醫大陳姓學生，釀成死亡悲劇。（圖／民視新聞）

起訴書內容指出，吳男今年3月8日凌晨約3時許，酒後駕車行經台中西屯區黎明路與凱旋路口時，猛力撞上正騎機車外送的陳姓醫科學生，強大衝擊使陳男整個人被拋飛重摔，機車也被撞得零件散裂、幾乎全毀，足見當時車速極高。陳男被送往醫院急救仍宣告不治，而吳男在肇事後未停車查看，反而立即逃逸。檢方認定情節重大，向法院求處11年6個月徒刑。今（10日）台中地院一審判決出爐，法官依酒駕致死累犯判處9年徒刑，另就肇事逃逸部分加判5年，兩罪合併後應執行10年，全案仍可依法提起上訴。

死者陳姓醫大生的父親為知名體育主播，得知肇事者僅被判10年，坦言無法接受判決的結果。（圖／民視新聞）





死者陳姓醫大生的父親為知名體育主播，得知肇事者僅被判10年時，陳父坦言自己「憤怒、無奈、心酸」，根本無法接受判決的結果，「一個21歲年輕優秀的生命就這樣無辜消逝，肇事者竟然只判十年，完全沒有公平正義可言」。陳父表示，昨天下午開庭完從台中開車回台北的途中，他一直在心裡對天上的孩子說話：「爸爸已經盡全力替你發聲，不管最後結果如何，希望你能安心、做個快樂的小天使。我也很感謝這輩子能有你這麼乖又優秀的兒子」。

陳父認為台灣酒駕致死的刑責早已不符社會期待，也讓酒駕的人有僥倖心態，呼籲未來要靠修法改變。（圖／民視新聞）





陳父提到，立委王世堅曾公開喊出「殺人償命」，認為台灣酒駕致死的刑責早已不符社會期待，也讓酒駕的人有僥倖心態，呼籲未來真的要靠修法改變。他語帶沉痛坦言「看到這樣的判決，我只覺得台灣司法沒有公平正義，只有虛弱和無力。『酒駕零容忍』在法庭裡聽起來像是一句口號。」最後，他說這個週末會親自上山，到兒子的塔位前告知判決結果，只希望孩子能在另一個世界安息。













《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：高醫大兒遭酒駕撞死「無照男僅判10年」！主播爸籲1事心碎：毫無公平正義

