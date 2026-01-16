無照男開跑車上班 意外追撞2機車、釀2傷

兩名騎車騎士被後方開跑車的男子從後頭撞上，兩名騎士當場被撞翻。（圖／東森新聞）





一名無駕照卻駕駛雙門跑車的男子，14號下午在新北市中和景平路上，疑似未注意車前狀況，直接撞上前方路口準備左轉的2輛機車，造成2名機車騎士受傷。

兩名騎車騎士沿著景平路要往華中橋方向行駛，在行經一處巷口時，被後方開跑車的男子從後頭撞上，兩名騎士當場被撞翻，其中一人還跌坐在安全島上。

事發在14號下午，當時駕駛開著公司的雙門跑車，準備到北市車行上班，行經這個路段時，疑似未注意前車狀況，在沒煞停的情況下，將兩名騎士撞翻。

而警方獲報前來處理，結果開跑車的男子竟然沒考取駕照，就是無照駕駛，而兩名騎士分別受到擦挫傷，自行前往就醫，而警方對三人製作筆錄後，將依規定製單告發無駕駛男子，同時將調閱監視器，釐清車禍原因。

