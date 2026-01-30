無照累犯罰無上限 道安講習也躲不掉

去年未成年無照駕駛約2萬件、成年無照約26萬件，交通部公路局考量近年無照駕駛有增加趨勢，去年修法加重處罰，汽車無照最高罰6萬元、機車最高3.6萬元，10年內累犯3次以上，罰鍰累計無上限，除當場移置保管車輛，也須自費參加道安講習，新制1月31日上路。

公路局表示，以往為遏止未成年人因心智不成熟，駕駛車輛導致嚴重事故，已先針對未滿18歲無照駕駛召回施以道安講習，但近年來無照駕駛數量仍持續上升。

原無照駕駛罰鍰不分汽機車初犯罰6000元至2.4萬元，累犯5年內2次以上處2.4萬元罰鍰。新制規定，機車初犯罰1.8萬至3.6萬元，汽車3.6萬至6萬元，10年內違規2次者將處最高罰，累犯3次以上按前次罰金加罰1.2萬元，累犯罰鍰無上限。若民眾無照開車10年內被取締第3次，除最高罰6萬，將加罰1.2萬，總計挨罰7.2萬元，第4次罰8.4萬元，第5次罰9.6萬元，後續每次無照的罰金，都依前次金額加罰1.2萬元。

公路局也新增道安講習班別，無照駕駛違規班課程3小時，每小時200元，課程涵蓋道路風險辨識、考照相關說明及交通法令，除幫助違規者回到合法駕駛行列，也宣導民、刑事責任，並加入正確使用駕駛輔助系統。

若無正當理由，不依規定接受道安講習者，可處1800元罰鍰，經再通知依限參加講習，逾期6個月以上仍不參加，若是汽車駕駛人就吊扣駕照6個月，汽車所有人則吊扣牌照6個月。公路局呼籲，無照駕駛代價高，盼透過新增講習課程，引導違規者循正確管道考照，確保用路人具備完整駕駛技能與正確法治觀念。