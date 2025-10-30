無照翁撞死彰化姊妹判1年2月 祖父：太輕盼上訴

（中央社記者鄭維真彰化30日電）74歲蕭姓男子去年於彰化縣伸港鄉無照駕駛撞擊陳姓3姊弟遭判刑1年2月，3姊弟的祖父今天告訴中央社記者，2孫女相繼過世，這樣判太輕，實在不公平，希望檢察官提上訴。

3姊弟的祖父表示，2孫女過世令家人非常難過，他至今仍常想起孫女可愛模樣及辛苦拉拔長大過程，2條命這樣判太輕、無法接受；倖存的孫子現在照常上學，有時會想到姊姊們，但大多放在心裡不敢講出來。

台灣彰化地方檢察署說，收到判決書後，會綜合被害人家屬意見、判決理由及量刑妥適與否研擬是否上訴。

根據台灣彰化地方法院判決書，蕭姓男子去年2月22日無照駕駛，行經伸港建國路與美港公路三段路口，遇綠燈要直行通過路口時，未暫停讓行人先通過，而以時速約77公里超速通過行人穿越道，撞擊沿美港公路三段闖越紅燈步行於行人穿越道上的陳姓3姊弟。

3人遭撞飛倒地，姊妹救治數月仍傷勢過重，分別於去年9月、10月不治。

蕭姓男子稱未看見被害人，發現時被害人已在車前，當時有被分隔島的樹木遮掩等語，否認過失。

法官認定蕭姓男子超速行經肇事路口，路口無遮蔽物且有夜間照明，分隔島無樹叢，理當可看見女童從前方由左往右行走於斑馬線上，且蕭姓男子駕駛休旅車，視野較一般轎車佳，已違反應注意車前狀況，隨時採取必要安全措施，以避免危險發生的注意義務。

判決書指出，蕭姓男子以一行為同時侵害2女童個人法益，為想像競合犯，從一重處斷，地院衡酌年逾7旬，數十年來未考領駕照而貿然駕車上路，顯已升高發生交通事故風險，且未遵守交通規則因而過失致人死亡，依道路交通管理處罰條例加重其刑。

地院考量蕭姓男子符合自首條件，依中華民國刑法規定減輕其刑，一審依未領有駕駛執照駕車，行近行人穿越道不依規定讓行人優先通行，而犯過失致人於死罪，處有期徒刑1年2月；可上訴。（編輯：李明宗）1141030