無照翁撞飛伸港小姊妹判1年2月 阿公拚上訴：我的孫女這麼不值？

彰化伸港3姊弟去年2月遭無照駕駛撞上，2姊妹因此殞命。（資料照）

彰化縣伸港鄉去年2月發生一起死亡車禍，陳姓三姊弟國小放學後，行經建國路與美港公路三段路口斑馬線時，被無照駕駛的74歲蕭男超速撞上，10歲、9歲小姊妹重傷，分別於去年9月、10月相繼離世，小弟則幸運受輕傷，蕭男事後被依過失致死判刑1年2月，今（30日）家屬獲悉後直問：「我的孫女難道就這麼不值得嗎？」強調一定會再上訴。

判決書指出，去年2月22日傍晚6時許，蕭男無照駕駛自小客車，行經建國路與美港公路3段路口時，準備綠燈直行通過路口，卻未停讓行人先行通過，且以77.264公里速度通行，已超過70公里速限，當場撞上闖越紅燈步行在行人穿越道上的陳姓3姊弟。

廣告 廣告

8歲陳小弟雖輕傷，但小姊妹則因頭部及頸椎嚴重外傷陷入昏迷，經數月救治後，姊姊先於同年9月5日6時55分宣告不治，妹妹則在隔月29日離世。案經審理，蕭男雖符合自首減刑條件，但因否認犯行且未與家屬和解，被彰化地方法院依過失致死罪判處1年2月徒刑，全仍可上訴。

今（30日）陳家阿公受訪表示，對於判決結果難以接受，認為2名小孫女失去寶貴生命，對方卻僅判1年2個月，直言「我的孫女難道就這麼不值得嗎？」且蕭男事發至今仍未達成和解，甚至試圖在法庭上推卸責任，阿公認為蕭男態度讓他們感受不到悔意，強調一定會上訴。





更多《鏡新聞》報導

彩券行女員工拒絕追求遭砍成重傷 「乾哥」狼狽落網遭判10年8月

台中大排驚見嬰屍「臍帶還連著」 25歲生母落網先送醫檢查

25歲男疑疲勞駕駛！1家4口遊台南自撞 3月大女兒身亡