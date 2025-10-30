無照翁超速撞死伸港小姊妹！喊冤「她們闖紅燈」至今未賠償…重判1年2月
記者吳泊萱／彰化報導
去年2月，彰化伸港鄉發生重大車禍，陳家3姊弟放學走斑馬線時，遭一名無照的74歲蕭姓老翁開車撞飛，導致10歲姊姊、9歲妹妹重傷命危，經醫院搶救後相繼離世。但蕭男肇事後，始終否認有過失，還辯稱是小姊妹闖紅燈釀禍，法官認為蕭男超速行駛，又未禮讓行人，且至今仍未與家屬和解，依過失致死罪判處1年2月徒刑。
回顧案件發生經過，2024年2月22日傍晚6時許，住在彰化伸港鄉的陳姓3姊弟放學走斑馬線時，遭74歲蕭姓老翁無照駕駛休旅車直接撞上，陳姓弟弟輕傷，但小姊妹當場沒了呼吸心跳，分別被送往彰化秀傳醫院及彰基醫院搶救。其中，10歲小姊姊歷經197天搶救，於2024年9月5日因神經衰竭離世；重度昏迷的9歲妹妹則在堅持251天後，於2024年10月29日晚間離世。
案件審理期間，蕭男坦承無照肇事，但矢口否認有過失致死犯行，辯稱當時路口是綠燈，自己沒有超速，因為被分隔島的樹木阻擋視線，到路口才發現3姊弟闖紅燈，因來不及反應才發生碰撞。
但檢警檢視路人提供的行車影像，發現蕭男車輛在18時21分30秒至18時21分31秒間，從停止線前的號誌桿行駛至道路右側第3根行穿線上，兩點距離為15.5公尺，根據時間及距離計算，判定該車時速約為77.264公里。由於該路段速限為70公里，蕭男車輛明顯超速。
此外，法官勘驗路口照片後認為，肇事路口無遮蔽物且有夜間照明，路口的分隔島也沒有樹叢等足以遮蔽視線之物，加上蕭男駕駛的是休旅車，視野應比一般車輛更好，認定蕭男未注意車前狀況。且基於「行人穿越道」的優先性與必要性，就算行人不依號誌指示違規通行，汽車駕駛人也應該停車禮讓。
法官認為蕭男未遵守交通規則，又未禮讓行人，害兩姊妹慘死，事後又否認犯行，至今仍未與被害人家屬達成和解並彌補損害，考量蕭男過失情節、前科素行、家庭及經濟等一切情狀後，依過失致死罪判處1年2月徒刑；全案可上訴。
