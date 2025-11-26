無照茶室涉兼營賭場 警攻堅逮10人查扣賭資逾150萬元

cnews204251226a04

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市淡水警分局員警，近日強化查察無照茶室工作，掌握情資發現轄內中山路一帶，有一處無照茶室竟暗藏職業賭場。淡水警分局表示，員警深夜循線上門攻堅，一舉逮捕2名負責人及8名賭客，查扣賭資超過新台幣150萬元。統計今年迄今已取締14家無照茶室，累計裁罰66萬元，其中2家更遭新北市政府執行斷水斷電，展現警方淨化地方治安的決心。

淡水警方表示，接獲情資指稱，中山路巷弄內一間無市招茶室，門禁森嚴而且僅熟客可進入，以俗稱「十八骰仔」方式聚賭。員警多日蒐證確認，茶室內疑有賭博情事。日前晚間11時許，結合警分局與派出所多名警力，循線上門搜索查緝。

淡水警分局表示，員警衝入室內時，77歲陳姓婦人與53歲曾姓女子，正主持賭局，場內8名賭客見警方上門，個個驚慌失措。當場查扣骰子77顆、賭具碗公1個、監視器主機及鏡頭4支，以及賭資約150萬餘元，其中包含抽頭金14萬餘元。

cnews204251226a06

警方表示，清點與盤查過程，員警發現8名賭客年齡，約介於47至72歲之間，其中兩人特別引人注意。就是65歲楊姓男子，當天剛領取政府補助的1萬元，便直奔賭場「試手氣」；而62歲林姓男子，日前因車禍摔斷左手，傷勢仍未癒合，就強忍疼痛，以右手擲骰子參與賭博。兩人「賭性堅強」，讓員警看了也搖頭。

警方調查，這處無市招的茶室，不僅無照營業，還設有視聽設備並販售酒類，而且為了躲避查緝，特別於前後門架設監視器鏡頭，以監控外部動靜並管制人員出入。2名負責人依《刑法》賭博罪嫌，移送士林地檢署偵辦。8名賭客則依《社會秩序維護法》裁罰。

cnews204251226a05

照片來源：新北市警方提供

