無照還藏毒！小貨車拒檢加速逃逸 巷弄內落網

社會中心／黃國誠 蔡承翰 台北報導

小貨車駕駛藏毒，碰上員警攔停加速落跑！台北市大安區員警，日前來到和平東路新生南路口，攔查沒打方向燈的小貨車，駕駛假裝配合攔檢，卻疑似無照駕駛，加上藏有毒品，心虛逃逸，來到巷子裡，發現無路可退，才乖乖就逮，警方在車上查獲毒品安非他命，駕駛快篩後呈現毒駕反應。

「警方vs.蘇姓駕駛。」警方來到十字路口，針對沒打方向燈的小貨車攔停，駕駛看似配合盤查，準備路邊受檢，下一秒卻是狂踩油門，加速落跑。不顧眼前紅燈，直接闖越，甚至紅燈右轉，一路危險駕駛，直到鑽進巷子裡，發現無路可走，駕駛這才願意停車受檢。「警方vs.蘇姓駕駛。」

廣告 廣告

無照還藏毒！小貨車拒檢加速逃逸 沿路違規吃17張罰單罰30萬

駕駛連闖七個紅燈等違規行徑 警方共開出１７張罰單（圖／民視新聞）

男子聲稱車上什麼都沒有，警方一上車，立刻就發現兩小包毒品安非他命。「警方。」蘇姓駕駛還被查出沒有駕照，就因為無照加上藏毒，拒檢心虛落跑，只是包括沒繫安全帶等沿路違規行為，警方一共祭出17張罰單，加一加最高罰鍰來到三十萬。和平派出所所長楊開琮表示「當場查獲車內安非他命毒品，及施用工具等證物，復經唾篩呈毒品陽性反應，依法製單舉發及扣車。」

無照還藏毒！小貨車拒檢加速逃逸 沿路違規吃17張罰單罰30萬

警方車上查獲兩小包毒品安非他命 駕駛毒品快篩呈毒駕陽性反應（圖／民視新聞）

涉嫌毒駕的蘇姓男子，就怕工作車輛遭扣，決定冒險拒檢，這下不但涉及毒品及公共危險罪被捕，一併吃上危險駕駛等違規罰單。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。

原文出處：無照還藏毒！小貨車拒檢加速逃逸 沿路違規吃17張罰單罰30萬

更多民視新聞報導

寒流救命變緝毒! 男豪車內昏睡7小時 警意外揪毒駕

獨家! 新北男載女公路狂飆拒警盤查 搜出毒品還無照

嘉義死亡車禍! 25歲男"毒駕又酒駕"撞死78歲騎士肇逃

