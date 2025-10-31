無照酒駕又超載！ 婦駕車自撞路樹害6傷
花蓮縣 / 綜合報導
花蓮縣吉安鄉昨(30)日晚間，發生一起嚴重車禍。一名「無照又酒駕」的婦人，開車載著小孩跟表弟的小孩，一車6人行經吉豐路三段時，車輛突然失控撞上路樹，車體嚴重變形，車上的人一度受困，還好警消迅速趕到現場，破壞車體緊急救援，一名11歲男童一度失去生命跡象，急救後恢復呼吸心跳，最終6人都沒有生命危險。
白色休旅車超車向內切，沒想到下一秒，休旅車突然失控，整輛車搖搖晃晃，先左切進入內側車道，接著一個右急轉彎，整輛車直接撞到路樹，強勁的撞擊力道，導致車輛零件四散，車體幾乎擠壓成廢鐵，車上6人受困，動彈不得。
大批消防人員一湧而上，帶著擔架衝向事故車輛，破壞車體救人。花蓮消防特搜小隊長鍾汯澕說：「(後座)4位都是小朋友，2位是輕傷意識都清楚，然後一位是手有撕裂傷，初步評估是沒有骨折，最後一位小朋友意識不清，我們是最後把他脫困。」
車上6人分別受到輕重傷，其中一位11歲男童，一度失去生命跡象，送醫急救後恢復心跳，所幸最後大家都沒有生命危險，車禍發生在30號傍晚6點多左右，花蓮吉安鄉吉豐路三段的南下車道，當時一名34歲的羅姓女子，開車先去載表弟三個小孩下課，再到市區接自己念高職的兒子，與五專的女兒，一行六人準備要回壽豐月眉住處，過程中卻失控自撞路樹。
附近民眾說：「剎車，速度也是快啦，就往右邊偏嘛，要閃車，應該是要閃車沒有錯。」但警方調查，開車的羅姓女子不僅無照駕駛，而且酒測值高達0.58。
花蓮吉安分局交通組長劉瑞年說：「初步了解羅姓駕駛，酒測值已經超過法定標準，她是無照駕駛以及酒後駕車還有超載乘客。」針對羅姓女子無照酒駕超速又超載的違規部分，警方將依法開罰，至於詳細的車禍原因，還有待釐清。
更多華視新聞報導
名車自撞四輪朝天 驚見酒駕累犯又違規
窄巷內自撞「離奇翻車」 駕駛自行脫困揪酒駕
居服員遭混凝土車輾斃 肇事駕駛疑酒駕又超載
其他人也在看
日本移動展巡禮｜Toyota 六代目 RAV4 台灣有望明年導入？
在 Toyota RAV4 率先於北美市場亮相後，日本母市場也趁 2025 Japan Mobility Show 東京移動展開幕之際，將全車系陣容帶到現場進行展演，GoChoice購車趣團隊也實際前往市場直擊了解。GOCHOICE購車趣 ・ 1 天前
Nissan 大改款 Elgrand 正式亮相！旗艦 MPV 嶄新進化挑戰 Alphard
一如先前預告，Nissan 在 2025 日本移動展（Japan Mobility Show）正式發表全新大改款 Elgrand，不僅擁有展現日式傳統美學及豪華質感的外觀造型與內裝鋪陳，也採用最新 e-Power 油電動力系統和先進 e-4orce 四輪驅動系統營造舒適靜謐的駕馭感受，將成為 Toyota Alphard 的最強勁敵。原廠也同步宣布全新大改款 Elgrand 預計 2026 年夏季在日本正式上市。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
當Toyota不再低調：Century化身超豪華品牌，直搗Rolls-Royce與Bentley的巔峰對決！
誰說Toyota只能造「代步車」？在今年的Japan Mobility Show 2025上，這家以穩重可靠著稱的日本巨頭忽然「開大絕」——宣布將象徵日本最高禮遇的Century從「一款車」升級成「一個品牌」！這不只是換個徽章、換個座椅那麼簡單，而是Toyota正式宣戰超豪華市場，準備與Rolls-Royce、Bentley等傳奇巨頭同台較勁。從極致的匠人工藝，到前所未見的設計語彙，Century正重新定義「日本豪華」的樣貌。這一次，Toyota不再是那個默默無聞的實用派，而是要在頂級舞台上帥氣登場、帶著千金一笑的自信說：「我，也能很高貴。」在東京展開的Japan Mobility Show 2025(JMS 2025)舞台上，CENTURY這個名字正迎來一場大改造。不是僅僅換車型，而是從車名升級為獨立豪華品牌──由Toyota Motor Corporation打造、矚目於未來超豪華市場的號角已響。品牌定位大轉彎：從「顧問式座駕」變身「超級品牌」長久以來，Century(世紀/センチュリー)在日本汽車界就是那種「給企業大老闆、政府要員坐的專車」：低調、穩重、匠工藝重。但今年，ToyoCARLINK鏈車網 ・ 21 小時前
小改款bZ4X 試駕完了，Andy老爹重點心得分享
小改款bZ4X 試駕完了，Andy老爹重點心得分享SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
第3代Nissan Leaf日規開價新台幣104萬元起！高層：結合Z與Ariya的設計
歷經15年淬鍊、全球累計銷售超過70萬輛的電動車先驅Nissan Leaf，終於迎來第三代全新車型。日本市場正式公布新車售價，從5,188,700日圓起（約合新台幣104萬元），首波推出高續航版本「B7」車型，最大航程達驚人的702公里（WLTC模式）。日媒形容，這是日產將十多年電動車經驗全部傾注而成的「傑作級EV」。地球黃金線 ・ 1 天前
全新一代YAMAHA NMAX搭載電子變速控制系統真的有檔車感受？YECVT的道路、山路實際騎乘狀況又是如何！？｜YAMAHA NMAX 155｜
全新一代YAMAHA NMAX搭載電子變速控制系統真的有檔車感受？YECVT的道路、山路實際騎乘狀況又是如何！？｜YAMAHA NMAX 155｜SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
Mitsubishi三菱Delica得利卡的長壽不能不佩服！第五代車型改款再戰市場
Mitsubishi三菱Delica得利卡的長壽不能不佩服！第五代車型改款再戰市場SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
輝達Nvidia透露賓士M-Benz S-Class將提供Level 4駕駛系統！後座老闆放心嗎？
輝達Nvidia透露賓士M-Benz S-Class將提供Level 4駕駛系統！後座老闆放心嗎？SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
經典重生 硬派回歸 Toyota Land Cruiser FJ
● 10/ 20全球首發，預計2026年中在日本率先上市。 ●「FJ」象徵Freedom & Joy， […]車訊網 ・ 1 天前
設計瑕疵恐釀火災 韓國現代汽車集團等26萬輛車召回
（中央社首爾29日綜合外電報導）韓國政府今天表示，由於製造瑕疵，將召回超過26萬輛汽車，其中逾18萬輛來自現代汽車集團（Hyundai Motor Group）。中央社 ・ 1 天前
Toyota獲得1500萬英鎊資助！可望在英國實現FT-Me太陽能小車量產計畫
在面對城市交通壅塞、碳排放限制與個人出行多樣化需求的時代，Toyota以全新FT-Me概念車提出了另一種可能，一款結合永續、設計與可負擔性的微型電動移動解決方案。這款短小精幹的雙座電動車，不僅象徵著品牌對城市出行的全新思考，也在英國政府的支持下，逐步邁向量產階段。地球黃金線 ・ 1 天前
日本移動展巡禮｜空間不再是劣勢，Mazda 第三代 CX-5 搶先預覽！
率先在歐洲市場先行推出的 Mazda CX-5，日本廠方也深知包含台灣在內的亞太市場對這輛戰略休旅的重視，故除了 VISION X-COUPE / X-COMPACT 兩款概念車的展演，也同步亮相了歐洲規格的實車，我們也趁這次實地參與東京移動展來實際靜態賞車，也因為本車是特地自歐洲市場運抵日本，故為左駕版本，相當有趣！GOCHOICE購車趣 ・ 20 小時前
VOLVO XC70 重返車市變身插電式油電複合動力跨界休旅，純電動續航里程達180公里
VOLVO 今日推出全新XC70，這是XC70在2016年停產後重返車市，初期僅供應中國市場，即日起也在中國市場展開預售，預售價為人民幣29.99 萬至32.99萬，相當於新台幣100萬到143萬，該車型配備插電式混合動力系統，可提供長達 180公里的純電動續航里程，這款跨界車提供前輪驅動和四輪驅動兩種版本，綜效馬力高達 456匹馬力，VOLVO稱這款跨界休旅主要是要吸引那些追求「更舒適、更輕鬆的生活方式」的家庭。汽車日報 ・ 1 天前
全方位進化 Toyota bZ4X小改款登場
和泰汽車於10月27日正式發表小改款bZ4X，販售編成維持單一前驅單馬達動力車型，新車售價為128萬，與先前預售價相比有著8萬元的調降...車訊網 ・ 1 天前
沾精油毛巾烘乾釀禍? 新北自助洗衣機店離奇爆炸
社會中心／莊立誠 洪國凱 新北報導新北市泰山區一間自助洗衣店，週三傍晚驚傳爆炸起火。儘管火勢第一時間就被撲滅，但業者質疑是附近的美容業者，把大量裹滿精油的毛巾，丟到烘衣機裡，才導致意外發生。美容業者則喊冤，表示之前都沒有類似情況發生，懷疑是機器的問題。警消上午到店內鑑識，要進一步釐清！消防車大聲鳴笛，開進巷口，建築一樓不斷傳出濃濃黑煙。而起火的，竟然是一間洗衣店。店裡一片空蕩蕩，洗到一半的衣服，全都燒焦毀損，散發出刺鼻惡臭。民視記者莊立誠﹔「來到事發現場，可以看到滿地都是燒焦的毛巾，火災當下，也讓不少民眾全都嚇了一跳。」目擊者說，(有聽到)救護車，煙霧也有，應該是洗衣店應該是烘乾太多衣服，還是什麼原因吧。附近居民說，滿常來的，真的滿常，這邊的住戶好像都會(把衣服)拿下來烘。新北市泰山區一間自助洗衣機店驚傳爆炸。（圖／民視新聞）有民眾提著大包小包，準備來洗衣服，到了現場才發現失火停業。新北市泰山區，週三傍晚五點多，這間位在明志路二段上的自助洗衣機店，傳出爆炸聲響。雖然火勢在第一時間，就被大家拿滅火器撲滅。但業者事後發現，疑似是美容業者，把大量裹滿精油的毛巾來拿來洗，在烘衣過程引發爆炸意外！遭指控美容店業者說，以前我們在洗都沒有這問題，沒有塞滿(烘衣機)的問題啊，我們有先清洗過，也是在它那邊清洗的，會不會是它自己那邊(機器)散熱的部分，有狀況啊。理化老師張丕白表示，毛巾和精油本身是可燃物，最可疑的應該是精油，裡面的有機溶劑，它的燃點著火點比較低，所以就造成燃燒現象。新北市泰山區一間自助洗衣機店驚傳爆炸。（圖／民視新聞）這起火警，所幸沒有造成人員傷亡，但精油是否為事件導火線，還有待火調科調查釐清。原文出處：新北自助洗衣機店離奇爆炸 疑沾精油毛巾烘乾釀禍待警消釐清 更多民視新聞報導父漁船海上作業突爆炸起火 兒子見撞馳援8人獲救海上驚魂！基隆昇發財168號漁船爆炸起火 父子海上相救8人跳船路怒瞬間爆炸！員林鬧區自行車機車相撞 互罵互推雙雙掛彩提告民視影音 ・ 1 天前
TOYOTA北美發表2026年式Corolla Hatchback，外觀更具運動感且科技升級並推出FX復古車
TOYOTA今日在北美市場推出更新升級的 2026 年式Corolla Hatchback掀背車，可惜的是換湯不換藥，底盤和動力均未做任何變動，這款小型掀背車將隨著Corolla Sedan同等卡羅拉轎車之後不久上市，包括今年早些時候宣布的FX復古風格特別版，全車進行安全科技的升級、新的內裝結構和價格的適度調整。汽車日報 ・ 13 小時前
百萬內純電跨界新勢力！Hyundai Inster 11/6正式登場
百萬內純電跨界新勢力！Hyundai Inster 11/6正式登場SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
帕拉梅拉遭撞！ 公車疑爆胎失控衝撞 六百萬名車車主：心碎的一天
社會中心／黃恩琳、蔡承翰 台北報導要價六百萬起跳的保時捷"帕拉梅拉"（Panamera）停在路邊好端端的，卻突然遭到公車衝撞！這起意外發生在週一（27）傍晚5點多，當時公車上坡路段疑似爆胎，失控撞上停在停車格內的保時捷和另一輛車，車子毀損慘重，車主把這一幕PO上網，直呼"心碎的一天..."。公車直直往前開，開到一半，下一秒突然失控衝撞路邊轎車，整個彈了一下。被撞的轎車，左側車身被刮了長長一條，漆都掉了，車主看到愛車變成這樣，心都在淌血，因為這可是要價六百萬起跳的保時捷Panamera，讓車主更心驚膽跳的是這一幕。公車疑爆胎失控衝撞保時捷（圖／Threads aka_edm2.0）車子準備被吊走，帶去車廠維修，但就怕又會刮花車子。車主把畫面PO上網，發問「在停車格被公車撞的機率有多高？半邊車全毀，心碎的一天」。車禍發生在台北市內湖區，27號下午5點40分。51歲黃姓女公車司機，疑似上坡時突然爆胎失控衝撞兩輛車，其中一輛就是保時捷，輪胎破了、左側車門也幾乎報廢，還好當下沒人受傷，公車司機經檢測沒有酒駕。公車疑爆胎失控衝撞保時捷（圖／Threads aka_edm2.0）保時捷Panamera要價680萬元起，甚至可達1200萬以上。這款四門掀背轎車，以強悍的動力系統，強調運動性能，時速0到100只要5秒左右，車長超過5公尺。如今業者評估要上百萬維修費。汽車業者Mark表示，這台車以它毀損的情況看起來的話，最少初估，如果只有外觀受傷，大概約100(萬)左右。車主才剛買這台車不到兩年，停在路邊無辜被撞，如今就算修復，車子價值也大幅縮水！原文出處：帕拉梅拉遭撞！ 公車疑爆胎失控衝撞 六百萬名車車主：心碎的一天 更多民視新聞報導伸港小姊妹遭高速撞死 無照駕駛翁判刑1年2月虐童錄音震撼家長！陳乃瑜批教育局護短 涉案教保員停職15歲少年鐵軌上開心錄影 下一秒被撞飛慘死！母親直擊全程心碎了民視影音 ・ 18 小時前
愛玩車／內外大進化 現代Venue大改款亮相
愛玩車／內外大進化 現代Venue大改款亮相EBC東森新聞 ・ 1 天前
東京車展直擊／天皇座駕挑戰頂級豪奢新品牌 豐田章男親揭Century新戰略
兩年一度的日本移動展，29日在東京國際展覽中心舉行，趁著媒體日的機會，已多年未站上移動展舞台的豐田會長豐田章男，親自出席全新豐田集團頂峰新品牌Century （世紀）的發表會。豐田章男強調，以神鳥鳳凰為標誌的Century，未來將引領豐田開創下一個百年汽車傳奇，將挑戰如勞斯萊斯、賓利，賓士旗下的Maybach等一流豪奢品牌。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前