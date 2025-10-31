無照酒駕又超載！ 婦駕車自撞路樹害6傷

花蓮縣 / 綜合報導

花蓮縣吉安鄉昨(30)日晚間，發生一起嚴重車禍。一名「無照又酒駕」的婦人，開車載著小孩跟表弟的小孩，一車6人行經吉豐路三段時，車輛突然失控撞上路樹，車體嚴重變形，車上的人一度受困，還好警消迅速趕到現場，破壞車體緊急救援，一名11歲男童一度失去生命跡象，急救後恢復呼吸心跳，最終6人都沒有生命危險。

白色休旅車超車向內切，沒想到下一秒，休旅車突然失控，整輛車搖搖晃晃，先左切進入內側車道，接著一個右急轉彎，整輛車直接撞到路樹，強勁的撞擊力道，導致車輛零件四散，車體幾乎擠壓成廢鐵，車上6人受困，動彈不得。

大批消防人員一湧而上，帶著擔架衝向事故車輛，破壞車體救人。花蓮消防特搜小隊長鍾汯澕說：「(後座)4位都是小朋友，2位是輕傷意識都清楚，然後一位是手有撕裂傷，初步評估是沒有骨折，最後一位小朋友意識不清，我們是最後把他脫困。」

車上6人分別受到輕重傷，其中一位11歲男童，一度失去生命跡象，送醫急救後恢復心跳，所幸最後大家都沒有生命危險，車禍發生在30號傍晚6點多左右，花蓮吉安鄉吉豐路三段的南下車道，當時一名34歲的羅姓女子，開車先去載表弟三個小孩下課，再到市區接自己念高職的兒子，與五專的女兒，一行六人準備要回壽豐月眉住處，過程中卻失控自撞路樹。

附近民眾說：「剎車，速度也是快啦，就往右邊偏嘛，要閃車，應該是要閃車沒有錯。」但警方調查，開車的羅姓女子不僅無照駕駛，而且酒測值高達0.58。

花蓮吉安分局交通組長劉瑞年說：「初步了解羅姓駕駛，酒測值已經超過法定標準，她是無照駕駛以及酒後駕車還有超載乘客。」針對羅姓女子無照酒駕超速又超載的違規部分，警方將依法開罰，至於詳細的車禍原因，還有待釐清。

