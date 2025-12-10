無照酒駕撞死醫大生判10年 「23歲洗車工背景遭起底」檢察官：前科慣犯

中院國民法庭今（10日）審結果出爐，陳姓男大生的主播父親悲痛又失望。

高雄醫學大學一名21歲陳姓男大生，今年3月赴台中實習夜間打工外送時，遭無照且酒駕的吳姓男子闖紅燈撞上，導致重傷身亡，中院國民法庭今（10日）審結果出爐，讓陳姓男大生的主播父親悲痛又失望。如今吳男的背景也被起底，是交通違規紀錄的慣犯，惡行罄竹難書。

酒駕零容忍？台灣刑責卻比其他國輕？

陳姓男大生的主播父親今獲悉判決結果，悲痛又失望，淚訴一條人命竟只判10年，「讓人非常不滿意這樣的判決結果，一條人命，一條21歲生命、優秀的年輕人就這樣走了，連實現夢想回饋社會的機會都沒有」，而台灣法律對於重大惡性的酒駕行為最高卻只能判10年。陳父透露，感謝台中地檢署2位年輕有為的檢察官，但仍痛批台灣酒駕致死的刑責實在太輕，「日本可以判20年、美國無期甚至死刑，台灣這樣判，家屬沒辦法接受」，引發社會大眾的關注。

無照酒駕男竟是交通違規紀錄的慣犯？

據了解，苗栗23歲洗車工的吳男，今年跟友人借車，在台中西屯區闖紅燈、酒駕撞死醫大生，甚至還肇事逃逸，事後還被檢察官起底，有15件交通違規紀錄，罰鍰高達17萬元，至今卻一毛未繳，可說是道路上的移動凶器。然而，案件審理期間，檢察官又發現吳男前科累累，曾在2023年犯下妨害秩序、傷害等3項前科，且均被判處有期徒刑確定，惡行罄竹難書。

為兒披上白袍，主播父痛斥沒公平正義可言

事實上，陳姓男大生的父親是電視台體育主播兼主管，昨（9日）開庭時穿上亡子於醫院實習的白袍，數度崩潰表示，培養一個兒子到大四畢業，他又是念醫學院讀職能治療，卻沒想到「在產房內看著他出生，可最後卻是必須要到太平間認屍，這對所有的家長，都是難以言喻的痛」，如今說好的參加他的畢業典禮，再也等不到了，家屬非常傷心難過，陳父痛批，「只判10年，根本沒辦法讓我們覺得有公平正義可言」也希望兒子的性命能對社會發揮影響，期待在酒駕這件事上，應該要有更重的判刑。

最後，他也表示先前和律師討論過，二審基本上會尊重國民法官判決，本案要上訴再重判有難度，收到判決後將再討論是否上訴，至於民事賠償部分，將會向連同車主以及借車者提告。

