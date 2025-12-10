無照酒駕撞死醫大生還肇逃遭判10年 主播爸淚訴：沒有公平正義可言

23歲洗車工人吳叡旻無照、酒駕又闖紅燈，將跑外送的陳姓醫學生撞死。（圖／翻攝畫面）

台中一名無照又酒駕的23歲洗車工人吳叡旻，在今年3月間駕車行經西屯區黎明路三段、凱旋路口時，高速闖紅燈撞上騎機車跑外送的22歲陳姓醫學生，導致陳男身亡，台中地檢署求刑10年到11年6月。台中地院國民法庭今（10）日上午宣判，依酒駕致死判處9年、肇逃致死5年，合併應執行10年。對此，擔任體育主播的陳男父親淚訴，「只判10年根本沒有公平正義可言」，希望未來能修法提高酒駕刑期，後續也會對吳叡旻及借給他車子的車主提民事求償。

廣告 廣告

回顧此案，事故發生在今年3月8日，吳叡旻凌晨3點多與同事到汽車旅館聚會，再搭車前往KTV飲酒歡唱，共喝了至少18罐啤酒，並於凌晨3時42分搭計程車返回汽車旅館，無照駕駛Toyota Alphard廂型車準備返家。而在行經西屯區黎明路三段與凱旋路口時，高速闖紅燈撞飛騎機車的陳姓醫學生，致陳男頭部外傷、顱內出血、18處骨折，送醫急救後傷重不治。

吳叡旻肇事後開車逃逸並躲回家中，嚇得打電話問朋友怎麼辦，友人勸說他投案，並於清晨5時許載著吳男到派出所投案，測得其酒測值為0.37毫克，被依公共危險、肇事逃逸、過失致死嫌送辦。台中地檢署後續依公共危險罪嫌將他起訴，移請台中地院國民法庭審理。

台中地院國民法庭於昨日（9日）開庭，公訴檢察官依酒駕致死、肇逃致死兩罪，求刑8年至9年6月、4年至5年6月，應執行10年至11年6月；公設辯護人則主張，吳叡旻雖一度肇逃，但還是有鼓起勇氣自首，因此應減刑，且不構成累犯，建議2罪量處6年4月、1年2月，合併應執行7年。

經2日審理，台中地院國民法庭今早宣判，判吳叡旻酒駕致死累犯9年、肇逃致死累犯5年，兩罪合併執行10年。

面對判決結果，陳男父親無奈道「非常不滿意這樣的判決結果」，一條人命，而且是這麼惡性重大的酒駕、無照、闖紅燈、肇事逃逸行為，最後只判了10年，雖然很感謝台中地檢署2位年輕有為檢察官的努力，但台灣法律對於酒駕肇事致死或酒駕的行為刑責實在太輕了，這樣的結果家屬無法接受，社會也無法接受。

陳男父親表示，開完庭從台中回台北的路上，他和天上的兒子說「為了幫你討公道，爸爸盡力了，不論結果如何，希望你都能安心的在另一個世界當快樂的小天使，我也很感謝這輩子能有你這麼乖又優秀的兒子」。

陳男父親說，未來要走的路還很長，改變社會必須從立法、修法開始，但是「包公辦案、懲奸除惡，也要給他尚方寶劍」，檢察官沒有尚方寶劍，就算再怎麼努力也沒辦法，法院也只能判一個讓人非常不滿意的刑期，希望兒子的離開，能對社會發揮影響和價值，希望未來在酒駕這件事上，罰則可以提高，讓大家戒慎恐懼，不要再有酒駕的行為。

至於是否要繼續上訴，陳男父親坦言，國民法庭的特性很難改判，雖不滿意這樣的結果，但還是會與律師商討下一步怎麼走，也將對吳叡旻及借給他車子的車主，提起民事求償，「一條22歲生命，優秀的年輕人就這樣走了，連實現夢想、回饋社會的機會都沒有，可惡的肇事者卻只判10年」。

《CTWANT》提醒您：喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

獨家／王梅英擬掌高等法院院長 張國忠擬接花蓮高分院院長

月薪4萬遭要小聘26萬！他崩潰「半年薪水沒了」 網掀兩派論戰

佳德鳳梨酥遭控有「黑色異物」 曝衛生局還清白：說謊良心不痛嗎？