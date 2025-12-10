無照酒駕撞死醫大生 駕駛累犯一審判10年

撞死醫大生的吳姓男子，一審遭法院依酒駕致死累犯判處9年，肇事逃逸致死累犯判處5年，兩罪應執行期10年，這樣的結果讓陳姓醫大生父親情緒相當激動，難以接受。

受害者陳姓醫大生的父親陳先生表示，「台灣酒駕肇事酒駕致死的刑責實在是太輕了，完全不符合人民的期待，也讓酒駕的人有僥倖心態。」

醫大生父親認為，刑度難以呈現公平正義，除了將和律師研議是否上訴，也會向把車輛借給吳姓男子的車主，提出民事求償。

回顧這起案件發生在今年3月8日，吳姓男子撞死陳姓醫大生後肇事逃逸，之後他向警方投案，地院表示，吳姓男子雖是累犯，但因為自首符合減刑規定。

台中地院行政庭長黃玉琪指出，「綜合承辦員警到庭的證述，以及本案的拘票實務報告等證據資料，認為被告查獲的過程符合《刑法》第62條減刑規定。」

地院指出，合議庭認為，吳男本次所犯2罪均加重其刑。但查獲過程符合減刑規定。而這樣的判決，法界人士認為尚屬合理。

律師林瓊嘉分析，「判處10年認為是對被害人家屬認為是難以抹平的痛，所以本案在二審當中，被告是否會再判處更重的刑，可能是雙方面攻防的重點。」

台灣酒駕防制協會秘書長高淑真表示，「依照酒駕致死、它判到頂了，我覺得就是要這麼做，處罰已經是最後了、後端了，我們希望能夠前端做好預防。」

高淑真表示，依據《刑法》規定，酒駕致人於死可處3年以上10年以下刑期，也高於法務部統計，2019年至2023年，酒駕致死案件的平均刑度37.8個月，以目前酒駕的刑度來說已夠，但還是難以彌補家屬的傷害。而對酒駕者除了處罰，預防措施的力度，以及避免累犯一再發生，都是要加強的重點。

