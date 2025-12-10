無照酒駕撞死醫學生！ 肇逃判10年 死者父：無法接受

台中市 / 綜合報導

震驚社會的酒駕撞死醫學院學生案，台中地院一審判決出爐，23歲吳姓男子因無照、酒駕、肇事逃逸致死等重罪，合議庭法官判刑10年，這名死者是高雄醫學大學醫學院的陳姓學生，為賺取學費半夜跑外送卻被撞死，對於這樣的判決他的父親無法接受，他強調，肇事者行徑相當惡劣，造成他們一家四口家庭破碎，他也不滿酒駕撞死人的刑期，最多只能判10年，這樣的法律根本不符合社會期待，也沒有公平正義可言。

23歲吳姓男子，酒駕撞死醫學院陳姓學生還肇事逃逸，今(10)日上午台中地院一審判決出爐，吳姓男子被依酒駕致死以及肇事逃逸致死等罪嫌判刑10年， 對於這個判決 陳姓學生的父親難以接受 ，陳姓學生父親說：「知道了判決的結果，我只覺得憤怒，無奈又心酸，身為家屬，我們完全不能接受。」

判決的前一天，陳姓學生的父親南下台中出席最後一次言詞辯論庭，他特別穿上兒子的襯衫以及在醫院實習的白袍，就像是帶著兒子一起參加庭審，陳姓學生父親(114.12.9)說：「爸爸代表他，也穿上這一身的衣服，也彷彿他親自到庭一樣，來參與這個庭審。」

一手拉拔大的兒子培養到醫學院，因為在台中實習要貼補學費與生活費半夜辛苦跑外送賺錢，卻被酒駕撞死，陳姓學生父親忍不住哽咽，陳姓學生父親(114.12.9)說：「我們本來是一個，很美滿的家庭，有我，太太，還有兩個小孩。」

陳姓學生父親在法庭強調，兒子溫柔善良努力讀書遵守交通規則，騎乘機車卻被撞得頭骨破裂全身18處骨折，肇事者無照駕駛休旅車酒駕闖紅燈超速撞死人還逃逸，但酒駕致死的刑期最多只有10年，不符合人民期待，對方的律師還打算用吳姓男子犯後態度良好認罪自首，作為減刑的攻防策略。

吳男酒駕致死判9年肇逃致死判5年，合議庭法官一審判決合併執行10年，全案還可上訴，陳姓學生的父親強調，這個判決沒有任何公平正義可言，他們完全不能接受，但能做的都已經盡力了，希望他能安心在另外一個世界當個快樂的小天使。

