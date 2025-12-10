無照酒駕洗車工撞死兒僅判10年 父認「已盡力」泣訴：沒公平正義

高雄醫大陳姓男大生在台中兼職跑外送途中，遭無照的吳姓洗車工酒駕撞死，全案今（10）天宣判就酒駕致死、肇逃致死兩罪，各判九年跟五年，合併執行十年。得知這樣的結果，陳爸爸很痛心，痛批毫無公平正義可言。

陳爸爸表示他已經盡力了。圖／台視新聞

陳爸爸哽咽表示，「我跟天上的兒子說，為了幫你討公道爸爸已經盡力了，無論結果如何，希望你都能安心的在另一個世界當快樂的小天使」。對於判決結果，他則是相當無法接受，認為「一個這麼惡劣的酒駕肇事致死，一個21歲年輕優秀的生命就這樣無辜消逝，肇事者竟然只判十年，完全沒有公平正義可言」。

對於判決結果，被撞死的醫大生爸爸痛批沒有公平正義可言。圖／台視新聞（資料畫面）

尤其最後一場辯論庭時，他穿上逝世兒子的白袍到場，審判長於審理最後詢問吳姓洗車工，有無意願道歉？沒想到他一時語塞，陳爸爸也不想聽見任何道歉，直接離席走出法庭。

對照其他國家針對酒駕的判決，美國酒駕致死可判無期徒刑；日本酒駕致死可判到20年，且吳姓洗車工前科累累、違規罰鍰未繳、開的車還是客人的，害死一條命只關他十年，陳爸爸完全無法接受。

