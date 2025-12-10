無照酒駕累犯撞死男大生遭判10年 主播爸爸哭：這麼輕？沒公平正義

陳父昨天穿著兒子白袍來開庭。

高雄醫學大學4年級生今年3月到台中實習，兼打工、跑外送，遭無照的吳姓洗車工酒駕高速衝撞噴飛重傷不治。吳姓駕駛前科累累，累積15項交通違規罰款17萬元卻一分未繳，經台中地院國民法庭審理，檢方認為吳視交通規則於無物，建請求處10年至11年6月之重刑。台中地院國民法庭今（10日）審理終結，依酒駕致死、逃逸等罪判處吳男各9年、5年，應執行有期徒刑10年，可上訴。

陳的父親是體育主播，昨天開庭時他換上兒子實習的醫師袍，痛斥吳撞人逃逸今獲知判決結果，陳父透過電話哭著表示「這麼輕？無法接受這個結果，沒有公平正義。」陳父說，這麼一個年輕的生命就這樣沒了，這麼一個惡性重大的可惡肇事者，如此輕判，日本可以判20年，美國甚至可以死刑，未來路很長，台灣需要修法，需要給檢察官一個尚方寶劍。他說不會民事和解，將對吳男和車主提出民事求償。

起訴指出，吳男（22歲）於今年3月8日凌晨3點多酒後駕駛Alphard上路，經西屯區黎明路、凱旋口時，迎面撞上騎機車外送的陳姓醫大生（21歲），釀陳傷重送醫不治，吳撞人後卻逃逸；警方調閱監視器發現，吳高速撞上陳男，造成陳噴飛重摔，機車支離破碎幾乎全毀，顯見撞擊力道之大。

昨天台中地院國民法庭審理時，陳的父親換上兒子到醫院實習的白袍，表示他身穿最心愛兒子的衣物，彷彿他也能到庭，他兒子生命沒了、夢想沒了，甚至大學來不及畢業、還沒過22歲生日，每每想到這裡，他身為父親就無比的難過。收押中的被告吳男表示他錯了，請求原諒，不過陳父拒絕道歉和和解。

今天上午台中地院國民法庭審理終結，依酒駕致死、逃逸等罪判處吳男各9年、5年，應執行有期徒刑10年，可上訴。

