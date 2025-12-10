無照酒駕累犯高速撞死醫大生 竟因這理由「判10年」 體育主播父怒吼：公平正義在哪？

醫學系陳姓大學生遭酒駕撞死僅判10年，國民法官考量被告投案而減刑。家屬提供

震驚社會的醫學系大學生遭無照酒駕撞死案，台中地院國民法庭今（10日）依酒駕致死及肇事逃逸致人於死等兩罪，判處被告、洗車工吳叡旻應執行有期徒刑10年。被害人父親、陳姓體育主播直言「非常不滿意」，家屬無法感受公平正義。法界認為，被告未獲得家屬諒解並和解，判決結果落在實務可預期範圍，也與檢方求刑方向一致。家屬若認為量刑偏輕，可請求檢察官提起上訴。

合議庭認為，被告吳叡旻今年3月8日凌晨酒後無照偷開客戶的豪華休旅車上路，更在行經西屯區路口時，高速撞上騎機車的陳姓醫大生，導致陳男傷重不治。吳男已有酒駕判刑前科，這次在5年內再次犯案，構成累犯，因此對本次犯下的兩項罪名均依法加重其刑。

廣告 廣告

合議庭認定被告吳叡旻的行為嚴重漠視用路人生命安全，他不僅無照駕駛，累積高達17萬多元的交通違規罰鍰皆未繳納。案發當日，被告吳叡旻酒測值超標，仍執意開車甚至闖紅燈，最終釀成陳男死亡、家屬承受永久傷痛，吳男必須負擔全部責任。最令人髮指是吳男肇事逃逸，未對陳男施以任何救護，其「惡害」巨大。

吳叡旻的上述犯行，現行《刑法》規範是對於酒駕致死罪可處3年至10年有期徒刑，肇事逃逸致死罪則處1年至7年有期徒刑。但合議庭參酌警方證詞及相關報告，認定被告吳叡旻在事後確實主動出面投案，查獲的過程符合《刑法》第62條的減刑規定，構成自首，因此予以減刑。這使得刑度在累犯加重後，又因自首因素而獲得減輕。

法界人士指出，近年來法院在酒駕致死案件的量刑方向相當一致。2023年11月，黃姓男子酒後無照駕駛，在彰化伸港鄉路口撞死一名機車騎士後逃逸，國民法庭以被告酒駕、肇逃致死合併判刑8年，其關鍵在於「有和解與被害人家屬態度」，得以從輕量刑。

法界人士認為，醫大生遭酒駕累犯撞死命案，被告未獲得被害家屬原諒，排除和解這個可減輕刑期的緩衝因素後，台中地院國民法庭所作出的10年刑度，基本上落在實務可預期、合理的範圍內，也與檢方的求刑方向一致。被害家屬若仍認為量刑偏輕，可請求檢察官提起上訴，由二審法院再行審酌。



回到原文

更多鏡報報導

海派私房菜遭砸店...主嫌竟是超辣妹子 全程坐車內「欣賞」潑漆實境秀

高官夫婦A公款6.2萬！ 爽吃漢來海港報公帳 連國小作業簿都想拗公帑

高官夫婦A公款6.2萬！ 爽吃漢來海港報公帳 連國小作業簿都想拗公帑