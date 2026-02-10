無照醫放血「稱養生排邪氣」！血流滿地驚悚畫面曝

大陸中心／游舒婷報導

中國傳出誇張無照醫療行為，一群自稱在做「養生治療」的無照醫將長針刺進人的皮膚，讓血滴下地板，在地面形成一攤血，畫面讓人觸目驚心。民眾將畫面錄下後檢舉，警方也趕緊到場逮捕人。

中國無照醫稱養生排邪氣，把長針刺入人體，鮮血流滿地。（圖／取自微博）

陸媒《看看新聞》報導，中國上海市一處醫療據點聲稱可以做健康諮詢，並用養生的名號，實施了一種「放血療法」的醫療手法，他們用長長的針刺入手臂後，讓血液從手臂流出，並稱這方法可以排放體內邪氣，稱「流出的血都是被堵住的。」

有民眾錄下現場影片，只見一群沒有穿著醫師白袍的人對民眾打針，不僅沒有穿白袍，連口罩、手套都沒戴，現場還一片髒亂。影片中可以看到，他們將針插入皮膚後，鮮紅的鮮血不斷流出，流到地上變成一灘鮮血，一旁還有雜亂不堪的棉球、紗布。

診所一片混亂，衛生品質堪憂。（圖／取自微博）

當地警方接到檢舉影片後，馬上出動到現場，現場逮捕無照的「醫師」，並現場扣押所有違規的醫療用品，經查，進行違法醫療行為的場所並沒有取得《醫療機構職業許可證》、《診所備案憑證》，其中還有一人是多次進出監獄的無證慣犯。消息一出，網友們怒批，隨意施行「放血療法」簡直是在玩命，看到驚悚的放血畫面，不少人也直稱，根本是在獻祭。

