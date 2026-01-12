無照醫材商上刀誰敢檢舉？衛福部半年訂指引、綠委喊先立法保護吹哨者

衛福部長石崇良。游騰傑攝



台中榮總爆出無照醫療器材廠商進入手術室、甚至「上手術台」協助開刀，引發醫界與社會譁然，也讓長年存在的「跟刀」、「上刀」灰色地帶全面浮上檯面。衛福部長石崇良強調將儘速召開會議、訂定明確指引；但民進黨立委林淑芬直言，若有指引但未先建立完善的吹哨者保護機制，恐怕「沒人敢檢舉」。

台中榮總爆發無照醫療器材廠商進入手術室、甚至「上手術台」協助開刀的爭議後，醫療現場長期存在的「跟刀」、「上刀」灰色地帶也隨之浮上檯面。近期更傳出，類似情況早在去年就曾發生於新北市某地區醫院，引發外界高度關注。

對此，衛福部長石崇良表示，衛福部將與醫界召開會議，針對相關爭議研擬明確指引；不過，林淑芬則直言，現行制度下吹哨者風險過高，若有指引但未先建立完善的吹哨者保護機制，「沒有人敢說出來」，甚至可能因揭發違規而面臨刑責與訴訟，呼籲應讓檢舉者免於刑責。

石崇良指出，醫療現場最重要的就是界線在什麼地方，一旦跨越界線，就必須清楚知道可能涉及的法律責任與後果，這部分有必要再次對醫界重申。他也坦言，隨著醫療科技進步，手術室內確實需要部分人員協助操作器械，但這些人若僅熟悉技術、器械，卻不了解手術室管理規範與無菌操作原則，恐將對病人安全造成重大風險。

石崇良進一步說明，手術室有嚴格的紅區、綠區之分，涉及高度無菌要求，若有需求進入者必須具備基本訓練，包括刷手、穿戴無菌手套等流程，並了解無菌操作的重要性。他指出，醫療行為可分為「核心業務」與「輔助業務」，核心業務須由具法定資格的醫事人員親自執行，輔助業務則是在法規與指引下協助醫師進行，但目前所謂「技術人員」的定位相當模糊。

石崇良表示，若由具醫事人員背景者協助醫師執行相關業務，將更符合法規精神。現行法規中，部分醫療行為具有排他性，例如放射線檢查必須由醫事放射師執行，但許多新興醫療技術尚未明確界定，正是此次爭議的核心所在。

他強調，衛福部將邀集醫院實務端、專業學會及外科相關團體共同討論，針對「什麼情況可以進入手術室」、「必須遵守哪些規定」、「協助人員應具備哪些基本訓練與資格背景」等問題，訂定清楚指引，在符合醫療實務需求的同時，以病人安全做最重要的底線。

至於時程，石崇良表示，希望越快越好，但相關共識仍需透過會議充分討論，目標是在半年內完成指引訂定，也不要太久。

