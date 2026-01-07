無照醫療廠商進手術房替患者執刀!? 中榮:調查中

中部中心 / 中部綜合報導

台中榮總開刀房，驚傳有醫師讓醫材廠商進開刀房執刀！？有多位任職於神經外科的醫師，被踢爆讓沒有醫護執照的醫材廠商，進入手術房內，甚至疑似執刀手術，醫師自己則在一旁觀看，廠商替患者進行內視鏡手術。對此，中榮回應，絕對禁止，非醫療人員從事醫療行為，相關人員有無違反規定，正在進行調查。





周刊爆料中榮神經外科團隊開刀時 醫材廠商多次進入手術室參與手術? 。（圖／CTWANT）

廣告 廣告

週刊接獲民眾爆料，台中榮總開刀房內，患者躺在手術台上接受手術，除了主治醫生、醫護人員，竟然還出現醫材廠商人員，疑似幫忙動刀，被踢爆的是中榮神經外科團隊，從醫師到主任級醫師都在其中，醫材廠商並非合法醫療人員，疑似替患者進行內視鏡的手術，時間長達三年之久。台中榮總表示，禁止非醫療人員從事醫療行為，已經成立專案小組調查













台中榮總遭爆"無照醫療廠商"進開刀房執刀？

台中榮總發聲明表示 不允許非醫療人員從事醫療行為 將對事件進行調查。（圖／台中榮總）





知情人士表示，進入手術室的醫材廠商，綽號小老鼠，更被稱作"主刀醫師"，其實工作僅負責內視鏡器材的更換。脊椎內視鏡微創手術，主打精準移除壓迫神經之骨刺或椎間盤，傷口小，復原快手術時間短，2小時就可開完一台，比較不吃技術門檻。其中每次內視鏡手術中的止血槍，為必要耗材，小小一支就要價6、7萬元。知情人士表示，這類似商業模式，你賣我商品，我幫忙代工也就是動刀？而醫療器材推陳出新，廠商能否入手術室，中榮說，其實可以，但有相關規定。患者躺在手術台上，殊不知動刀的人可能疑似為無照醫材廠商，醫師雖然在場，不過究竟廠商是入內指導儀器使用？還是真有執刀？中榮表示，影片模糊但已啟動調查。事關醫院信譽，調查應該從嚴從速，否則將影響患者對院方的醫療信任。





原文出處：台中榮總遭爆"無照醫療廠商"進開刀房執刀？

更多民視新聞報導

女子做埋線拉提手術險毀容！ 北市醫美診所密醫遭北檢起訴

聘密醫、詐欺健保、逃漏稅及洗錢 高雄Abc牙醫聯盟遭訴

Abc牙醫聯盟創辦人涉聘無照密醫.洗錢近29億 雄檢偵結起訴

