「無照長腿妹」遭老翁闖紅燈撞飛…騰空掉皮滲血畫面曝！

記者簡榮良／高雄報導

雙方都站不住腳！高雄苓雅區凱旋二路與同慶路口，今（11）日凌晨1時許發生一起驚悚車禍，68歲黃姓男子駕駛休旅車闖紅燈「導彈式」撞飛26歲鄭姓女騎士，力道之大，女子騰空劈腿，接著重摔翻滾數圈，裸露的雙腿被柏油路磨破皮滲血，臉也掛彩送醫。警方一查才發現，黃男駕照已被註銷，鄭女也沒駕照，無妄之災情有可原。

休旅車「導彈式」撞飛26歲鄭姓女騎士，力道之大，女子騰空劈腿，接著重摔翻滾數圈，裸露的雙腿被柏油路磨破皮滲血，臉也掛彩送醫。（圖／翻攝畫面）

今日凌晨1時21分，馬路空蕩蕩，監視器拍下26歲鄭姓女騎士高速行駛，接近十字路口時並未放慢，畫面左側突然竄出一輛銀色休旅車迎面撞上，鄭女與機車分離，後坐力將人甩向空中，一度呈現劈腿，接著重摔在地翻滾數圈撞上路邊水泥墩才停下，痛到無法起身，女子穿短褲、靴子，雙腿大面積裸露在外全磨破皮，臉也掛彩送醫。

經瞭解是68歲黃姓男子駕駛自小客車沿同慶路東往西行駛、26歲鄭姓女子騎乘機車沿凱旋二路南向北行駛，雙方在凱旋二路與同慶路口對撞。黃男未受傷；鄭女臉及手腳受傷，送醫治療，意識清楚無大礙。雙方均無酒駕。

機車變廢鐵。（圖／翻攝畫面）

警方到場訪查周遭，並調閱監視器佐證，初步分析事故原因為黃男闖紅燈，違反道路交通管理處罰條例第53條，處1,800元以上，5,400元以下罰鍰。

但事有蹊蹺！警方一查雙方身份才發現，黃男汽車駕照早已註銷、鄭女也無照駕駛，分別違反同法第21條第1項第4款、第1款，處6000元以上，2萬4000元以下罰鍰，並當場禁止駕駛。這場車禍雙方都站不住腳，無妄之災情有可原。

一查男子駕照被註銷，女子無照，雙方都站不住腳。（圖／翻攝畫面）

