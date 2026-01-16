無照阿桑路口沒減速 失控「削飛」轎車車牌

阿桑一個急煞失控，消失在畫面當中。（圖／東森新聞）





昨（15日），高雄一名阿桑行經無號誌路口時，沒有減速停讓，不僅撞上右方來車的轎車車牌，自己也失控往前衝，事後被查出，居然是無照駕駛。

轎車來到無號誌路口放慢車速，左邊也有一台來車，而且很守規矩。駕駛因為要左轉，定點讓左側轎車先行，但對向一名騎機車的阿桑完全沒減速。阿桑衝過路口的瞬間，剛好轎車車頭探出來，阿桑一個急煞失控，消失在畫面當中，而轎車的車牌也因為這樣，直接被阿桑的機車給撞噴。

駕駛第一時間傻眼愣了一下，這起事故發生在高雄鳳山文澄街和文湖街口，15號上午。當事駕駛將整段行車紀錄器PO網，還說這起車禍意外抓到，這名騎機車的阿桑是無照駕駛，路口不停讓又無照，恐怕後續要賠大了。

