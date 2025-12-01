無照雙載自撞釀1死「台中16歲夜校生身分曝光」 家長：不知半夜溜出門

台中市南區今（1日）清晨發生一起無照車照，釀1死1重傷。（翻攝畫面）

台中市南區今（1日）清晨發生一起無照車照，1名高姓高中生無照騎車雙載魏姓女同學，行經建成路、合作街口自撞分隔島，釀1死1重傷。

據警方初步調查，16歲高姓少年今清晨5時25分，無照騎車載著同齡魏姓少女，沿建成路往正義街方向行駛，經路口時突自撞分隔島，少年送往中國醫藥大學附設醫院搶救，於上午8時許宣告不治，魏姓少女傷重，目前仍於中山醫學大學附設醫院急救中。而少年經抽血酒測無酒精反應，肇事原因由交大分析鑑定。

據了解，少女少男為夜校生同學，機車是少年向另1名友人借來。少女車禍當下，意識清楚，但受到嚴重驚嚇，無法回應警方詢問。

據《ETtoday》報導，雙方家長接獲消息立刻前往警局，渾然不知孩子為何半夜不在家，出借機車的友人也不清楚2人曾前往何處。全案後續警方將報請台中地檢署相驗，以釐清確切死因。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿。

