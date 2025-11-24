無照駕駛三讀通過加重罰鍰，桃市府提醒考照再上路，以免荷包大失血。





無照駕駛違規已修法三讀通過，將加重罰鍰，且當場移置保管車輛，機車最少罰1萬8,000元以上；小型車最少3萬6,000元以上；若是10年內有2次以上無照駕駛者，依法最高額度重罰，第3次以上最高額度再加罰1萬2,000元。桃園市交通局提醒無駕照者應儘快依法考領駕照，以免荷包大失血。

桃園市交通局表示，無照駕駛違規經立法院修法，修正後罰鍰金額大幅提高，機車無照駕駛最低罰鍰提高為1萬8,000元以上；小型車無照駕駛最低罰鍰提高為3萬6,000元以上；汽機車駕駛人10年內2次以上累犯者，則採車種所定罰鍰最高額處罰，3次以上者按前次所處罰鍰金額加罰新臺幣1萬2,000元；無照駕駛均應當場移置保管車輛，若肇事致人重傷或死亡，將沒入該汽機車。另外，桃園市交通局特別提醒，車主依規定不得將車輛提供給無駕駛執照人使用，如將車輛借給無駕照之人駕駛時，亦加重處以同於駕駛人罰鍰之處分，車主應善盡善良管理人之責，不得將車輛借給無駕駛執照人使用。

廣告 廣告

駕照為合法駕車之許可憑證，如無有效駕駛執照，恐因駕駛技術不純熟、不具備駕駛資格，而致衍生交通事故，本府警察局為降低無照駕駛上路風險，已不定期不定點加強攔檢，駕駛人切勿心存僥倖；另外為加強汽、機車防禦駕駛觀念，交通部公路局積極辦理駕訓班課程，鼓勵用路人透過駕訓班學術科訓練考照，近年更辦理機車駕訓補助，桃園市交通局為鼓勵民眾參加機車駕訓班提供加碼補助，請用路人遵守法令規定考領駕照再上路，以免違規而受重罰。





































更多新聞推薦

● 賴清德稱「許多人有錢有閒看演唱會」 黃國昌嘆：離年輕族群越來越遠