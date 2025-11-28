無照駕駛不可行 遵循號誌才安全

MEITU 20251128 192304287

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】為提升學生交通安全觀念，基隆市警察局交通警察隊應邀於114年11月28日13時前往基隆市輔大聖心高級中學，對該校學生宣導無照駕駛之事故風險、法律責任及用路安全觀念。

現場利用事故實例影片解說並搭配有獎徵答方式藉此提醒學生們，無照駕駛致人傷亡除涉及過失傷害刑事責任並加重其刑，保險亦不理賠只能「糊牛屎」，另除自身遵守交通規則外，也應注意往來車輛是否遵守交通規則，特別針對學生騎乘自行車應遵守「慢車」相關交通規則外，並對大型車輛的視線死角及轉彎時所產生之內、外輪差如何避免，灌輸學生正確防禦及路權觀念。

交通警察隊希望持續透過校園宣導向下扎根，讓老師及學生們有正確的用路觀念，進而影響家中的親友共同遵守交通安全規則，一起營造更安全的交通環境。