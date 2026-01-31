無照駕駛今起最高罰6萬 還要自費上安全講習

交通部公路局表示，從今（31）日開始提高無照駕駛的罰鍰。（示意圖／翻攝自pexels）





為改善無照駕駛亂象，並強化民眾正確的駕駛觀念，交通部公路局表示，從今（31）日開始提高無照駕駛的罰鍰，其中汽車最高罰鍰提高至新台幣6萬元，機車提高至新台幣3萬6000元。公路局指出，除了針對無照駕駛提高罰鍰外，還會一律當場移置保管車輛，所有違規者都需自費參加道路交通安全講習課程。

無照駕駛提高罰鍰 最高罰6萬元

公路局修正道路交通管理處罰條例及道路交通安全講習辦法，並將汽車、機車的最高罰鍰分別提高至6萬元、3萬6000元。公路局強調，10年內違規達2次者，將處以最高額度罰鍰，若達3次以上，會在前次罰鍰基礎上，再加重處罰，車輛也會被移置保管，所有違規者都需要自費參加道路交通安全講習課程。

違規人數攀升 公路局推講習課程

公路局說明，近年來無照駕駛數量持續上升，交通部公路局統計114年未成年無照駕駛數量約2萬件，成年無照駕駛約26萬件。公路局也在講習班別新增了「無照駕駛違規班」，每堂課程為3小時，每小時收費200元，內容包含「道路風險辨識」、「考照相關說明」及「交通法令（含法律責任）」等。

廣告 廣告

若不依規定接受道路交通安全講習，公路局表示，將依道路交通管理處罰條例第24條第3項規定，處新臺幣1,800元罰鍰。如果已通知需參加講習，卻逾期6個月以上都不來參加的違規者，若為汽車駕駛人，將吊扣駕駛執照6個月，期間禁考汽車駕照考試；若為汽車所有人，吊扣違規汽車牌照6個月。

無照駕駛代價極高 公路局籲用路人合法考照

公路局指出，無照駕駛原本處以新台幣6,000元至2萬4,000元罰鍰，修法後已改為罰鍰不設上限，違規成本大幅提高。公路局呼籲，無照駕駛代價極高，盼透過新增的講習課程，引導違規者循合法管道考取駕照，確保每位用路人都能具備完善的駕駛能力與正確的法治觀念，共同維護交通安全。

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

嚇！ 貨櫃車逆向又迴轉 掃斷路樹險砸機車

19歲男拒檢逃收29張罰單 扯！已無照被抓10次

男違規遭攔查「持電鑽」激動抵抗！ 警搜安毒

