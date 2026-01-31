無照駕駛加重罰今實施！ 汽車最高罰6萬元、機車3.6萬

立法院日前三讀通過《道路交通管理處罰條例》修法，提高無照駕駛罰鍰，交通部公路局今（31）日起施行，汽車無照駕駛最高罰鍰提高至新台幣6萬元，機車提高至3萬6000元；10年內違規達2次者，將處以最高額度罰鍰，若達3次以上，則於前次罰鍰基礎上加重處罰，並一律當場移置保管車輛。此外，所有無照駕駛違規者皆須自費參加道路交通安全講習課程。

公路局說明，以往為遏止未成年人因心智不成熟，駕駛車輛導致嚴重事故，已先針對未滿18歲無照駕駛違規人召回並安排講習，但近年來無照駕駛數量持續上升，經交通部公路局統計，114年未成年無照駕駛案件約2萬件，成年無照駕駛案件約26萬件，為配合《道路交通安全講習辦法》修正，講習班別新增「無照駕駛違規班」，課程為3小時，每小時收費200元，課程內容涵蓋「道路風險辨識」、「考照相關說明」及「交通法令（含法律責任）」，除協助違規者回歸合法駕駛行列外，亦宣導相關民、刑事責任，並納入正確使用駕駛輔助系統之觀念。

公路局表示，如無正當理由未依規定接受道路交通安全講習者，依《道路交通管理處罰條例》第24條第3項規定，將處新台幣1800元罰鍰；經再通知限期參加講習，逾期6個月以上仍未參加者，若為汽車駕駛人，將吊扣其駕駛執照6個月（禁考）；若為汽車所有人，則吊扣違規汽車牌照6個月。

公路局呼籲，無照駕駛違規代價極高，期望透過新增講習課程，引導違規者循正確管道考取駕照，確保每位用路人皆具備完整駕駛技能與正確法治觀念，共同維護交通安全。

