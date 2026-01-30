無照駕駛加重罰則明上路 初犯最高機車罰3.6萬、汽車6萬元

交通部公路局提醒明新制上路。（資料照）

立法院去年10月間三讀通過《道路交通管理處罰條例》部分條文修正案，其中包含汽、機車無照駕駛加重罰則，最重可罰3萬6,000元及6萬元，且車輛當場移置保管，新制將在明（31日）上路，交通部公路局也提醒，未來除了罰鍰外，還要自費600元參加道安講習。

立法院去年10月28日拍板通過《道交條例》部分條文修正案，包含加重無照駕駛罰則，機車無照駕駛罰鍰將提高到1萬8,000以上、3萬6,000元以下，汽車無照駕駛則處3萬6,000元以上、6萬元以下，且車輛均須當場移置保管。

為導正民眾錯誤駕駛觀念，公路局表示，明（31日）新制上路，無照駕駛罰鍰提高外，10年內違規達2次者，將處以最高額度罰鍰，若達3次以上，會在前次罰鍰基礎上再加重處罰，且所有無照駕駛皆需自費參加道路交通安全講習課程。

公路局表示，道安講習新增3小時的「無照駕駛違規班」，每小時收費200元，內容涵蓋道路風險辨識、考照相關說明，及交通法令、法律責任等。





