無照駕駛少年陷司法困境 不敢開庭遭通緝

靖娟基金會13日舉辦未成年無照駕駛防制研討會。（蔡明亘攝）

未成年無照駕駛問題未解，今年1至10月已舉發逾1.6萬件。靖娟基金會今舉辦防制研討會，司法人員表示，無照少年面臨重罰，常消極處理，一般超過10萬元罰單就會難以負荷，並自暴自棄，甚至有少年不敢去開庭被通緝，更逾期未參加講習遭禁考，形成難以走出的困境。靖娟也鼓勵學校，可多與社政體系合作，推廣無照駕駛團體輔導。

新北地方法院調查保護室組長李逢菱分享，許多未成年無照駕駛的孩子，認為現行行政罰如罰單、沒入車輛、道安講習等，是罰父母，對自身並不嚴重，且今年交通部修法提高無照罰鍰，但僅有少數孩子知道，對罰鍰概念很薄弱。

今年10月台南發生18歲無照男子在山路飆車撞飛同行友人致死案件，死者父親抱怨事發前警方就開了罰單但沒扣車，因此無照男被開單後又開車離開。李逢菱認為，此案焦點被放在父親批警察，但思考源頭，爸爸為何不好好管教小孩、禁止其無照駕駛，未來要思考警方有無這樣的能量可執行此處分，若能移至拖吊場，再請車主去領回，相信效果會比較大，因為過程很麻煩。

對於無照挨罰少年困境，李逢菱分析，無照駕駛的孩子通常面臨高額罰金，車子移置保管後很快可領回，一般少年沒辦法處理超過10萬的罰單，就會呈現自暴自棄，因為就是解決不了，恐成困境循環，甚至有少年無照挨罰都沒去上道安講習，也不敢來法院開庭，因此被通緝，也因道安講習一直逾期，也遭禁考駕照。

靖娟基金會副執行長林慧華分享校園處理情形，經詢問各縣市學校無照駕駛大約數量，一學期約1至4人被警局舉發，但還有沒抓到的黑數，偏鄉或較大型學校可能達10人，都市或交通方便之處更少，一年僅1至2人，且年齡大部分集中高二與高三。

林慧華說，校方接獲通報後通常會先聯絡家長，祭出校規懲處，後續才是輔導介入與追蹤，但部分學校較少執行輔導追蹤，且輔導室介入比例不高，多數是校安、教官、學務處介入，收到名單後會請學生說明原因、進行交通風險教育、寫悔過書等，在家長溝通方面，效果也不是太好。

林慧華提到，各校無照處罰中，初犯通常記1至2支小過，累犯2支小過到1支大過，多數學校累犯數據不多，校方多會邀請警局、少年隊、監理站來講習，也有的學校開放學生可透過上團體輔導課來銷過，鼓勵學校可多與社政體系合作。

