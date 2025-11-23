無照駕駛拒檢逃逸 阿蓮警循線查獲依法究辦
【記者 宋祥霖／高雄 報導】湖內分局阿蓮分駐所22日晚間執行取締酒駕勤務，一輛自小客車於路檢點前迴轉規避攔查，並往路竹交流道方向逃逸。員警立即駕車尾隨蒐證，當該車遇紅燈停等時，員警下車持槍警戒並喝令停車，但駕駛仍拒絕受檢加速逃逸，員警基於安全考量停止追緝。
本分局循線查訪車主後，通知駕駛孫姓男子（24歲）到案，孫男坦承因無照駕駛、擔心遭開單而心虛逃逸。警方隨即依規定舉發其行經酒測稽查點拒檢逃逸、駛出邊線、未依規定使用方向燈及五年內二度以上無照駕駛等多項違規，依法究辦。
湖內分局呼籲，民眾務必遵守交通規則並配合警方攔檢，切勿心存僥倖企圖逃逸，不僅危及自身安全，更可能造成嚴重事故；警方將持續加強取締酒駕及各項重大違規，全力維護道路交通安全。（圖：記者宋祥霖翻攝）
其他人也在看
無照拒檢警拔槍對峙！ 男逃逸後到案稱「心虛」
昨(22)日晚間有民眾直擊員警在高雄路竹交流道附近，拔槍和一名自小客車駕駛對峙，沒多久車輛趁綠燈亮起，不顧其他用路人安危加速逃離，和公權力展開追逐戰，後續員警擔心用路人安危，放棄追逐，通知駕駛到案，事...華視 ・ 2 小時前
「超萌女僕」 躲在養生館秘密小窩 警察抓她出來滿地鈔票
「超萌女僕」 躲在養生館秘密小窩 警察抓她出來滿地鈔票EBC東森新聞 ・ 4 小時前
女子騎車搖晃辯「風大太冷」 警採驗唾液揪毒駕
女子騎車搖晃辯「風大太冷」 警採驗唾液揪毒駕EBC東森新聞 ・ 17 小時前
小聲一點！被姊夫嫌太吵 醉男竟持酒杯砸警
小聲一點！被姊夫嫌太吵 醉男竟持酒杯砸警EBC東森新聞 ・ 23 小時前
與男友吵架狂灌600cc高粱酒 女倒臥超商送醫
南投一名48歲女子，和男朋友吵架，她賭氣跑到超商買了一瓶600CC的58度高粱酒，一飲而盡，沒多久就醉倒不省人事，警方到場時，女子意識模糊，還吐出紅色不明液體，救護車趕緊把她送醫治療，醫師提醒，酒精不...華視 ・ 1 小時前
TWICE高雄演唱會 場外違規攤販爆衝突
韓國團體TWICE22日在高雄開唱，人氣搶搶滾，吸引攤商兜售應援小物，卻傳出陳姓攤商不服取締，甩開員警至其跌倒成傷，陳男吃上妨害公務及傷害罪嫌2條官司。左營分局表示，世運主場館今（23）日仍有一場演出，將持續取締違規攤商。TWICE成立10年首度在台灣演出，粉絲前往朝聖，不少攤商也看好賺錢機會，前往自由時報 ・ 5 小時前
獨家／騎車突竄出害撞爆口角 6旬男甩安全帽打人
獨家／騎車突竄出害撞爆口角 6旬男甩安全帽打人EBC東森新聞 ・ 18 小時前
《大濛》奪4+1獎成最大贏家 製片：希望對票房有幫助
第62屆金馬獎昨晚在台北流行音樂中心盛大登場。《大濛》成最大贏家。《大濛》一舉拿下最佳造型設計、最佳美術設計、最佳原著劇本、最佳劇情片，以及觀眾票選最佳影片，在後台接受訪問時，監製李烈坦言心情相當興奮...華視 ・ 5 小時前
情侶深夜闖餐廳搶劫！得手太嗨店內激戰 監視器全錄遭逮
情侶深夜闖餐廳搶劫！得手太嗨店內激戰 監視器全錄遭逮EBC東森新聞 ・ 20 小時前
TWICE高雄開唱！違規攤販拒檢落跑 甩開警害跌倒受傷2罪遭送辦
高雄世運主場館昨（22）晚湧入大量粉絲，朝聖韓團TWICE演唱會，場外卻驚傳違規攤販拒檢，跑給警察追，導致員警撲倒受傷，所幸最終仍逮捕男子依妨害公務、傷害罪送辦。韓國女團TWICE首次來台開唱，兩天預台視新聞網 ・ 5 小時前
騙8旬翁投資靈骨塔 詐團教繳「出國旅遊團費」新話術
台中一名86歲陳姓老翁遇上詐團介紹誆騙投資靈骨塔，對方要求先匯19萬元的手續費，行員關心提問，老翁經詐團指導，表示是要繳「出國旅遊團費」，所幸員警在郵局進行普發1萬元領取作業安全維護，行員請員警協助，一聽就是詐騙手法，耐心勸說下，讓老翁放棄提款，成功保住了老翁19萬元的積蓄。自由時報 ・ 1 小時前
8旬翁捷運站迷途不安 內湖警迅速帶回所內休息護送返家
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市內湖分局大湖派出所員警李胤慈、王勇智日前執行巡邏勤務時，接獲110通報稱捷運 […]民眾日報 ・ 1 天前
攔查騎乘不穩重機 中和警快篩查獲毒駕通緝犯
【民眾新聞葉柏成新北報導】中和警分局交通分隊分隊長黃湘凌、警員劉立中昨〈21〉日下午在成功路一帶執行交通稽查勤 […]民眾日報 ・ 17 小時前
TWICE演唱會場外違規攤販鬧 不服取締、員警追捕摔傷
TWICE演唱會場外違規攤販鬧 不服取締、員警追捕摔傷EBC東森娛樂 ・ 5 小時前
男子無照駕駛又拒攔查逃逸 多項違規警依法究辦
高雄湖內警分局阿蓮分駐所昨（22日）晚在省道台28線、39線附近路口執行取締酒駕勤務時，1部轎車於路檢點前緊急迴轉規避攔查，員警尾隨蒐證，轎車於台28線阿蓮玄中路口遇停等紅燈時，員警下車持槍警戒並喝令停車，但駕駛孫男仍拒絕受檢並加速逃逸，最後循線查訪到孫男，依無照駕駛等多項違規依法究辦。自由時報 ・ 4 小時前
美中在夏威夷舉行海上安全會談 中國不忘警告美方別有挑釁舉動
路透社22日報導，美中軍方在本週於夏威夷舉行海上安全會談，這也是兩國在一連串貿易緊張後，逐步恢復軍事溝通的重要一步。據中國海軍22日公布消息，形容這場會議「坦誠且具建設性」。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
甜蜜約會先繳保證金？ 被識破急改口：那超商不安全
【記者 鄭瑞芳／台中 報導】現今網路交友盛行，但詐騙集團也趁勢滲透各大交友平台，以精心包裝的甜言蜜語取得信任，台灣好報 ・ 4 小時前
渣夫竟將嬰孩交小三帶 人妻怒求償200萬
新竹陳女發現丈夫張男在孩子出生後就態度轉變，甚至說要離婚，經找徵信社跟蹤，赫然發現丈夫在外面與小三共築愛巢，且更可怕的是小三居然幫忙帶孩子，陳女憤而提告向張男求償100萬元，新竹地院認為張男與小三公然牽手出雙入對，侵害配偶權無誤，判賠15萬元。自由時報 ・ 5 小時前
3合1專案台南歸仁警方「抓一波」 2週查獲6槍
台南歸仁警分局執行「3合1專案」，為了整頓治安，全力動員「抓一波」，2週之內查獲6支長短槍枝，並直搗黃龍，攻破1處改造兵工廠，阻斷犯罪源頭，在即將進入歲末之際，強力打擊不法，要讓民眾好過年。警政署全國同步展開「打詐、掃黑、肅槍」專案，歸仁分局循線部署、收網，大有斬獲，有的甚至往上溯源，擴大偵辦，不到自由時報 ・ 5 小時前
超越「鄭捷」？嘉義男網路發文恐嚇「隨機殺人」判刑4月
嘉義縣何姓男子剛出獄不到半年，因與家人不睦，今年10月20日用手機在網路發文「我會！！大量吸毒！！去火車站～車廂內～隨機殺人！鄭捷 我會超越你」，民眾發現報案，警方將其逮捕，檢方聲請簡易判決處刑，嘉義地方法院日前依犯恐嚇公眾罪，判何男有期徒刑4月，得易科罰金。自由時報 ・ 5 小時前