無照駕駛拒檢逃逸 阿蓮警循線查獲依法究辦

【記者 宋祥霖／高雄 報導】湖內分局阿蓮分駐所22日晚間執行取締酒駕勤務，一輛自小客車於路檢點前迴轉規避攔查，並往路竹交流道方向逃逸。員警立即駕車尾隨蒐證，當該車遇紅燈停等時，員警下車持槍警戒並喝令停車，但駕駛仍拒絕受檢加速逃逸，員警基於安全考量停止追緝。

本分局循線查訪車主後，通知駕駛孫姓男子（24歲）到案，孫男坦承因無照駕駛、擔心遭開單而心虛逃逸。警方隨即依規定舉發其行經酒測稽查點拒檢逃逸、駛出邊線、未依規定使用方向燈及五年內二度以上無照駕駛等多項違規，依法究辦。

湖內分局呼籲，民眾務必遵守交通規則並配合警方攔檢，切勿心存僥倖企圖逃逸，不僅危及自身安全，更可能造成嚴重事故；警方將持續加強取締酒駕及各項重大違規，全力維護道路交通安全。（圖：記者宋祥霖翻攝）