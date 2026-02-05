無照駕駛新制上路 雲林警3天大執法取締並移置保管46輛車
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導
「道路交通管理處罰條例」第21條修正新制，已於今年1月31日施行。雲林縣警察局表示，自1月31日至2月2日展開連續3日大執法取締，共舉發無照駕駛違規機車40件、汽車6件，合計46件，均依法當場扣牌並移置保管車輛。除此之外，所有無照駕駛違規者，皆須自費參加道路交通安全講習課程。
縣警局表示，依道路交通管理處罰條例修法重點，無照駕駛罰鍰提高：無照駕駛罰鍰上限，機車提高至新台幣3萬6000元，小型車提高至6萬元，大型車更是提高至8萬元。累犯行為加重：在10年內第2次違規者，將直接處以最高額罰鍰並吊扣牌照6個月；第3次以上違規者，除在原有罰鍰額度外，每次違規行為再累加（機、汽車增加1萬2000元，大型車增加2萬4000元)無上限。吊扣牌照1年。
另外，車主連帶責任強化：違規車輛除當場移置保管與扣繳牌照外，並將吊扣車牌3個月；若車主未善盡查證義務，將承擔與駕駛人相同之罰鍰。
縣警局長黃富村表示，未取得適格駕駛資格的駕駛人，行駛在道路上往往因缺乏完整的駕駛訓練與風險判斷能力，極易發生交通事故。對所有用路人來說，整體道路安全存在著很高的危險。警方將持續針對「無照駕駛」等重大違規，加強取締並呼籲鄉親，切勿無照違法上路。
黃富村表示，交通部與雲林縣政府，今（115)年度持續推出考機車駕照的補助方案，鼓勵縣內民眾考機車駕照前，先到縣內5家合格許可的駕訓班，參加安全駕駛訓練，每人補助2600元。民眾只要負擔學費600元，即可輕鬆考到駕照，同時建立機車安全駕駛及防禦駕駛的觀念。不僅能避免高額的重罰，與車輛移置的不便，更能守護彼此生命身體安全的幸福，共同維護良好的交通環境。
照片來源：雲林縣警方提供
【明星聊愛車】演員田家達選Toyota Corolla Cross成拍戲良伴 車內空間夠大、省油好養、簡單實用
出道至今已有25年，演出多部膾炙人口戲劇作品的田家達，47歲的他散發熟男魅力，時常在社群更新近況與粉絲互動。以拍戲為主業的他，在拍八點檔的時候，生活作息就像公務員，代步車相對非常重要；因應工作常常要上山下海去外地，擁有一台好開夠裝的車，對他來說是選車首要考量！5年前購入Toyota Corolla Cross休旅車，正是因為好開、空間夠大，一起來看看他的分享。
怎能不愛車／雙腎縮回去、比例回來了！全新BMW i3規格一次看
BMW又要做一輛關鍵新車了，而且名字還叫i3，但別急著聯想到當年的掀背小電車，這回是貨真價實的四門三廂轎車。這輛全新i3屬於BMW「Neue Klasse 新世代」計畫的一員，車格大小幾乎就是電動版3系，外型比例終於回歸大家熟悉的BMW樣子，也被外界視為品牌電動化轉型的重要一步。
北捷東環段內湖區段開工 北市捷運局：未來內科到士林站11分、至象山站14分
台北捷運環狀線東環段工程今（4）日邁向新的里程碑！台北市府捷運局表示，銜接台北市中山區、內湖區的東環段CF710區段標工程，今（4）日台北市中山區樂群小客車平面停車場舉行開工動土典禮，由蔣萬安市長主持，中央及地方各界貴賓共同祈福。蔣萬安表示，東環段完工後內湖科學園區往北到士林站只要11分鐘，往南至信義區象山站只要14分鐘，相信可解決內湖科學園區上下班交通壅塞情形，更將為內湖區帶來更多的便利與幸福。主辦本段工程的台北市捷運局一工處說明，CF710區段標114年10月由皇昌營造公司及日商奧村組聯合承攬以279億餘元得標。本標全長約2.91公里，包括一處尾軌明挖覆蓋結構、三座地下車站（Y30站、Y31站及Y32站）、四段潛盾隧道，以及本區段標範圍內之水電及環控工程。一工處進一步說明，本區段標工程範圍路線自Y29 站尾軌之儲車軌約110公尺明挖覆蓋結構，往南以潛盾隧道方式沿敬業三路下方佈設，轉經樂群二路，於萬豪酒店及濱江國中附近敬業四路設置Y30站，再以潛盾隧道方式沿堤頂大道穿越洲子一號公園轉基湖路再轉至瑞光路，至洲子二號公園設置Y31站，再沿瑞光路直行至大港墘公園設置Y32站，後續沿瑞光路轉
一輛為台灣家庭重新設計的「長期安心型 SUV」 2026 Nissan X-Trail 旗艦版！
在高油價、少子化、高齡化與通勤距離拉長的時代，台灣消費者買車的邏輯早已改變。不再追求最刺激的性能，而是更在意：這台車，能不能陪我撐過十年？Nissan 在 2026 年替 X-Trail 旗艦版所端出的10 大關鍵賣點，正是一次針對「長期使用價值」的系統性升級。關鍵賣點 1) VC-TURBO 可變壓縮比引擎：在動力與油耗之間，替駕駛找到最聰明的解法這具榮獲多項國際大獎的 VC-TURBO 引擎，真正厲害的不是數字，而是它背後的思維轉變。透過可變壓縮比機構，引擎能依照駕駛狀態即時切換工作模式：加速時提供高性能，巡航時自動切回高效率。這代表什麼？代表你不用在「好開」與「省油」之間妥協。對每天通勤、假日載家人出遊的台灣家庭來說，這是一具能同時顧到荷包與駕馭感的成熟型動力。關鍵賣點 2) 航太級鋁合金安全車體：真正昂貴的，是你看不到的地方7 片鋁合金車身鈑件，加上前後內部防撞樑，這是一種高成本卻很少被消費者第一眼注意到的投資。在競爭激烈的 SUV 市場，多數品牌把預算放在螢幕、燈條與造型上；Nissan 卻選擇把錢花在結構強度與撞擊吸能上。這是一個老派卻極其務實的選擇。因為真正決定一台車價值
北大通勤族福音！ 跳蛙公車「接駁頂埔站」2/9起增開班次
新北市交通局宣布，跳蛙公車「北大社區－捷運頂埔站」線將自2月9日起，平日上午增開7時10分班次，提供北大社區通勤族更快速、便捷的選擇，讓民眾能更快速銜接捷運頂埔站轉乘，大幅改善通勤體驗。
怎能不愛車／真正的豪車天花板 V12＋防彈、賓士讓S-Class穿上裝甲
新款S-Class一登場就話題不斷，原因不只是換新，而是賓士這次對W223動刀動得夠狠，超過2,700個零件全面更新，幾乎模糊了中期改款與全新世代的界線。
一屍兩命! 新莊孕婦騎車自撞燈桿亡 家屬慟:下月臨盆
社會中心／王毓珺 蔡承翰 新北市報導孕婦不慎發生車禍，造成一屍兩命！昨天（4日）晚間，新北市新莊發生一起驚悚車禍，警方初步調查，一名即將要臨盆的孕婦，下班騎車回家，不明原因自撞路緣石之後，又撞上燈桿，導致孕婦連人帶車噴飛，送醫不治，家屬懷疑有人肇逃，但監視器畫面曝光了，確定是自撞。晚間大馬路上，車輛依序行駛，一名穿著厚外套、戴著圍巾的女騎士，突然往右邊偏移，接著撞上路旁的燈桿，連人帶車噴飛好幾公尺，場面相當驚悚。附近民眾：「人死了，聽到就是好像是自撞吧，或是被人家撞到，這個我不能確定。」一屍兩命! 新莊孕婦騎車自撞燈桿亡 家屬慟:下月臨盆（圖／民視新聞）民視記者王毓珺：「實際回到現場，可以看到這條路的車流量相當大，而且車速也都不慢，女子當時發生車禍後倒地不起，可以看到現在地面上，還留有大灘血跡，可以想見當時的撞擊力道有多麼強大。」事情發生在4號晚上6點多，新北市新莊區環漢路二段上，家屬懷疑是遭到追撞，有人肇逃，也急忙PO文，尋求目擊者，但警方初步調查，27歲的王姓女子，懷有身孕即將臨盆，當時下班從新莊騎車要回板橋住家，途中因為不明原因，自撞路緣石，隨後再撞到燈桿，孕婦連人帶車噴飛，整輛機車往前滑行超過20公尺，造成頭以及臉部多處撕裂傷、牙齒多顆斷裂、左手骨折等傷勢，當場失去呼吸心跳，送醫後仍不治身亡。一屍兩命! 新莊孕婦騎車自撞燈桿亡 家屬慟:下月臨盆（圖／民視新聞）新莊分局交通分隊分隊長彭立辰：「王女送醫搶救後仍宣告不治，目前全案已由本分隊完成現場勘查採證，後續將依調查結果釐清事故原因。」原本充滿希望準備迎接新生命，卻因為一場車禍，一屍兩命、天人永隔，留給親友無盡哀傷。原文出處：一屍兩命！新莊孕婦騎車自撞燈桿亡 家屬慟：下月臨盆 更多民視新聞報導台中轎車失控撞2車 駕駛昏迷.乘客雙腿骨折送醫17歲女打工遭絞碎機捲死！雇主竟未投保 Cheap嘆：台灣違法代價比守法低國道當停車場? 女駕駛"暫停內車道"下車抓狗
車水馬龍網吃飽買滿聚餐日！最親民的七人座 ～ 2026 MG G50 PLUS【特別企劃】
又到了車水馬龍網每月員工聚餐時間，正好我們就以此為情境來檢視MG G50 PLUS七人座MPV的實用性表現如何？從公司集合、市區停車到全員滿載前往淡水用餐，整個過程貼近真實家庭多人用車需求。不論是空間運用、乘坐舒適度或動力操控表現，MG G50 PLUS皆展現出它理想日常實用MPV的高成熟度。
怎能不愛車／價格上億仍熱賣！「這款超跑」配額快被搶光
長年為F1、LMP1以及世界耐力錦標賽打造賽車的Capricorn集團，正式跨出關鍵一步，朝自家首款量產超級跑車邁進。近日品牌公開第二輛01 Zagato原型車，並確認今年內將開始交付給客戶，消息一出立刻引發車壇關注。
翻車意外! 疑沒看到"猛撞"路旁工程車!隧道內四輪朝天
地方中心／趙永博 花蓮報導蘇花公路台9線159.2公里處，大清水隧道內發生一起翻車意外。早上8點左右，一名休旅車駕駛疑似沒注意車前狀況，撞上路邊施工車輛，撞擊猛烈，整輛車當場翻覆，四輪朝天，也導致現場交通一度大打結，所幸事故一小時後，就恢復通行。一輛白色休旅車，倒頭栽，整輛車翻覆180度，四輪朝天，橫躺在路中央，佔據一整個車道，來往的砂石車通過，都得放慢速度、小心閃避，深怕一個沒注意，發生二次事故。大型吊車，緩緩整輛車吊起，回正排除現場，只見車頂嚴重凹陷，擋風玻璃也碎了一大片，會這麼嚴重，原來是因為駕駛衝撞路邊停放的工程車，才會釀禍。花蓮縣交通隊交安組長陳信義：「該駕駛男性沿台九線南往北行駛，前往上班途中，不慎撞擊路邊停放之工區施工車輛，致該自小客車翻覆」。翻車意外！疑沒看到「猛撞」路旁工程車，隧道內四輪朝天。（圖／民視新聞）事發就在蘇花公路台9線159.2公里處，大清水隧道內，北上路段，周三上午8點左右，這名32歲的胡姓男子，疑似沒注意車況，直接撞上施工車輛，撞擊力道猛烈，導致整輛車當場翻覆。花蓮縣交通隊交安組長陳信義：「自小客車僅駕駛一人，所幸僅造成輕傷，酒測值為零，本案於今日上午9時9分排除狀況，恢復道路通行」。除翻車意外，之前還曾發生過火燒車事故。（圖／民視新聞）雖然事故一小時內就排除，但這一帶，過去不只發生過火燒車，還曾有崩塌意外，目前正進行明隧道復建工程，平日仍有交通管制，只能說開車真的要小心！《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：翻車意外！疑沒看到「猛撞」路旁工程車 隧道內四輪朝天 更多民視新聞報導【獨家】中榮翻版！高雄博田醫院也爆無照廠商代刀 主刀院長悠哉坐旁玩醫材關鍵今日／39年前「這1天」勇揭228黑幕！創平反運動新紀元陳菊又爆死訊？高醫秒駁斥揭「最新病況」
春節出國夯！桃園機場估這3天是出境尖峰 籲旅客提早報到
為因應馬年春節連假疏運高峰，交通部次長林國顯3日至桃園機場視察各單位疏運整備情形，並期許各單位通力合作，帶給旅客最佳的春節疏運體驗。 機場公司表示，今（115）年春節及228和平紀念日疏運期間為2月13日至3月2日，共計18天，疏運期間增加客運包機38架次、加班機179架次，總運量預估
smart Fortwo這款兩門微型車自1998年問世以來，憑藉低油耗、車身小巧、停車便利等優勢，成功切入都會用車市場，也一度成為不少家庭的第二輛車代表。隨著電動化浪潮推進，smart正準備讓這款經典作品復活，並且注入全新世代的設計語彙雨活力。
台灣道路將有新式車輛！交通部將修法開放三輪「駕艙機車」上路，駕駛與乘客免戴安全帽但須繫安全帶，路權比照汽車，但不得行駛國道與快速公路，停車則要停在汽車格，且駕駛須持汽車駕照，若持機車駕照最高罰1.2萬元，最快下半年開放。
Kia 全球銷量連三年突破 300 萬輛，全球與台灣同創新高！
Kia日前公布2025年全球銷售成績，以近314萬輛、年成長1.5%的佳績，達成連續三年突破300萬輛的新紀錄。其中，新能源車款（含HEV、PHEV、EV）全年銷量近75萬台，佔整體銷售近四分之一，年成長率更達17.4%，展現Kia在新能源佈局上的強勁成果。
新車投產/深化電池專業技術 保時捷宣布Cayenne Electric正式投產
繼全新 Cayenne Electric 於 2025 年 11 月中旬全球首發後，其位於斯洛伐克的生產線也已正式啟動。該產線採用具備高度靈活性的「共線生產」模式，將純電版本與燃油引擎、混合動力車型於同一條產線製造，使保時捷能迅速應對市場需求的變化。
豪華休旅轉彎噴50萬鈔票雨! 路人幫撿追回近40萬
中部中心 / 中部綜合報導豪華休旅車，行經台中豐原中正路，轉彎時，疑似車門窗沒關好，導致車上50萬現金和三支手機全掉出來。路過民眾見狀紛紛停下車，幫忙撿起散落的千元大鈔送至各派出所，根據了解失主是一名從事殯葬業的乘客，掉落的50萬是收取來的款項，目前已經追回八成。休旅車左轉彎 乘客疑似沒把門窗關好 導致５０萬現金全掉出來 如下鈔票雨。（圖／翻攝畫面）台中豐原中正路大社街口，一輛黑色豪華休旅車一個左轉彎，竟然從車上掉出一堆鈔票，再看一次，白花花的千元大鈔就從車內噴出來，就像天降鈔票雨，還有三支iPhone手機，一開始沒人注意到路上有錢，千元大鈔就從馬路外側，隨著轎車移動的氣流，飄飛到馬路中間開車騎車路過的民眾紛紛停車在路邊撿錢。（圖／翻攝畫面）終於，有人發現路邊有錢，摩托車騎士率先停車撿錢，接著陸續有騎車和開車經過的駕駛也紛紛停車下車把錢撿起來送到附近派出所。而曾姓乘客，從事殯葬業，他跟警方說一共有50萬掉出車外，還好有熱心民眾幫忙撿。熱心民眾已幫忙找回2支手機和39萬5千元，失主搭車因身體不適，車門或車窗又沒關好，一個轉彎竟然造成鈔票大噴飛，剩下未追回的10萬5千和手機，警方將持續追查。原文出處：豪華休旅急左轉彎噴50萬鈔票雨！ 路人幫忙撿拾追回近40萬 更多民視新聞報導永和餐廳掛羊頭賣狗肉 餐廳掩護賭場警破門逮23人威力彩頭獎狂飆8.7億！「4生肖」財運噴發台彩獎金史上最高！春節再推5款刮刮樂 總獎金近400億