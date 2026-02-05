無照駕駛新制上路 雲林警3天大執法取締並移置保管46輛車

cnews204260205a10

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

「道路交通管理處罰條例」第21條修正新制，已於今年1月31日施行。雲林縣警察局表示，自1月31日至2月2日展開連續3日大執法取締，共舉發無照駕駛違規機車40件、汽車6件，合計46件，均依法當場扣牌並移置保管車輛。除此之外，所有無照駕駛違規者，皆須自費參加道路交通安全講習課程。

縣警局表示，依道路交通管理處罰條例修法重點，無照駕駛罰鍰提高：無照駕駛罰鍰上限，機車提高至新台幣3萬6000元，小型車提高至6萬元，大型車更是提高至8萬元。累犯行為加重：在10年內第2次違規者，將直接處以最高額罰鍰並吊扣牌照6個月；第3次以上違規者，除在原有罰鍰額度外，每次違規行為再累加（機、汽車增加1萬2000元，大型車增加2萬4000元)無上限。吊扣牌照1年。

另外，車主連帶責任強化：違規車輛除當場移置保管與扣繳牌照外，並將吊扣車牌3個月；若車主未善盡查證義務，將承擔與駕駛人相同之罰鍰。

縣警局長黃富村表示，未取得適格駕駛資格的駕駛人，行駛在道路上往往因缺乏完整的駕駛訓練與風險判斷能力，極易發生交通事故。對所有用路人來說，整體道路安全存在著很高的危險。警方將持續針對「無照駕駛」等重大違規，加強取締並呼籲鄉親，切勿無照違法上路。

黃富村表示，交通部與雲林縣政府，今（115)年度持續推出考機車駕照的補助方案，鼓勵縣內民眾考機車駕照前，先到縣內5家合格許可的駕訓班，參加安全駕駛訓練，每人補助2600元。民眾只要負擔學費600元，即可輕鬆考到駕照，同時建立機車安全駕駛及防禦駕駛的觀念。不僅能避免高額的重罰，與車輛移置的不便，更能守護彼此生命身體安全的幸福，共同維護良好的交通環境。

