無照駕駛汽機車「最高罰6萬」！新規今生效 可吊照6個月

無照駕駛害人也害己，行政院31日公告《道路交通管理處罰條例》新措施正式生效，未來無照駕駛機車可罰鍰3萬6000元，汽車為6萬元，一定時間內違規2次起，以最高額度開罰，還要自費參加道安講習。

《道路交通管理處罰條例》新措施1月31日起生效，汽機車無照駕駛可處6萬元及3萬6000元罰鍰，還可加重處罰。（示意圖／取自Unsplash）

立法院三讀通過《道路交通管理處罰條例》修法，提高無照駕駛罰鍰，行政院公報資訊網115年1月31日公告，114年11月19日修正公布之《道路交通管理處罰條例》部分條文，除第16條、第35條第6項、第13項及第92條之2外，其餘條文，自115年1月31日施行。

交通部統計，2025年未成年無照駕駛數量約達2萬件，成年無照駕駛約26萬件，為導正民眾錯誤駕駛觀念，因此將汽車與機車在無照駕駛方面的罰鍰都調高，盼以高代價與講習課程遏止歪風。

根據新規定，機車無照駕駛罰鍰提高至3萬6000元，汽車無照駕駛罰鍰也提高至6萬元，若10年內違規2次，處以最高額度罰鍰，違規達3次以上者，將在前次罰鍰基礎上加重處罰，同時當場移置保管車輛。

此外，所有無照駕駛違規者，均需自費參加道路交通安全講習課程，該課程時長3小時，每小時收費200元，內容涵蓋「道路風險辨識」、「考照相關說明」、「交通法令（含法律責任）」等，也會指導民眾正確使用駕駛輔助系統。

另據《道路交通管理處罰條例》第24條第3項，若民眾沒有正當理由且不依規定接受道安講習，可處1800元罰鍰。如再通知參加講習但未到，逾期6個月以上仍不參加者，可分2狀況處罰：

為汽車駕駛人：吊扣駕駛執照6個月（禁考）

為汽車所有人：吊扣違規汽車牌照6個月

