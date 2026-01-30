無照駕駛累犯罰鍰無上限 加重處罰新制1／31上路

1月31日起實施無照處罰新制，除罰鍰提高，所有無照駕駛違規者皆需自費參加道路交通安全講習。（讀者提供／蔡明亘台北傳真）

交通部去年修法將無照駕駛加重處罰，公路局今晚宣布，1月31日起實施無照處罰新制，除罰鍰提高，汽車無照駕駛最高罰鍰提高至6萬元，機車提高至3.6萬元，10年內違規2次者將處最高額度罰鍰，若達3次以上則在前次罰鍰基礎再加重處罰，累犯者累計罰鍰無上限，另也一律當場移置保管車輛，所有無照駕駛違規者皆需自費參加道路交通安全講習。

公路局說明，以往為遏止未成年人因心智不成熟，駕駛車輛導致嚴重事故，已先針對未滿18歲無照駕駛違規人召回施以講習，但近年來無照駕駛數量持續上升，經統計114年未成年無照駕駛數量約2萬件，成年無照駕駛約26萬件。

公路局配合道路交通安全講習辦法修正，講習班別新增「無照駕駛違規班」，課程為3小時，每小時收費200元，課程涵蓋「道路風險辨識」、「考照相關說明」及「交通法令（含法律責任）」，除了幫助違規者回到合法駕駛的行列，也宣導相關的民、刑事責任，並加入正確使用駕駛輔助系統。

公路局表示，如無正當理由，不依規定接受道路交通安全講習者，依道路交通管理處罰條例第24條第3項規定，會處1,800元罰鍰；經再通知依限參加講習，逾期6個月以上仍不參加者，其為汽車駕駛人者，吊扣其駕駛執照6個月（禁考）；其為汽車所有人者，吊扣違規汽車之牌照6個月。

公路局呼籲，無照駕駛罰鍰由原6,000元至2.4萬元，修法改為累犯罰鍰無上限，例如10年內累犯第三次者罰鍰就是最高罰6萬加上1.2萬元、第四次為前次7.2萬元再加1.2萬元、後續以此類推，無照駕駛代價極高，期望透過新增的講習課程，引導違規者循正確管道考取駕照，確保每一位用路人皆具備完整的駕駛技能與正確的法治觀念，共同維護交通安全。

