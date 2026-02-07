無照駕駛罰鍰翻倍！ 大安警春節前公園宣導：汽車最高6萬

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市大安分局警方上週六受邀前往敦安公園，參與由敦煌里主辦的「揮毫迎春」園遊會。警方除了在現場發送紅包袋與里民同樂，更針對近期加重的「無照駕駛」罰則加強宣導，提醒民眾目前無照開車最高可處6萬元罰鍰，呼籲大眾春節期間採買務必遵守交通規則，確保行車平安。

當日活動現場充滿濃厚的年節氛圍，除了有專業書法老師現場揮毫手寫春聯供民眾索取，大安分局警方也特別準備了各式精美禮品及紅包袋分送給參與民眾。此外，連鎖醫療器材「杏一」團隊也到場舉辦闖關換好禮活動，提醒里民在迎接新年的同時，也要注重自身的身體健康。

廣告 廣告

大安分局警方在活動現場設置攤位，重點宣導交通安全知識。警方提醒，民眾騎乘自行車時應保持禮讓行人的美德，切勿在騎樓騎行或按鈴催促行人。針對法規修正部分，警方特別強調，即日起無照駕駛的罰鍰已大幅提高，機車最高可處3萬6000元，汽車最高則達6萬元，且現場將移置保管車輛並扣繳牌照，民眾務必持有合格駕照再上路，以免重罰傷財。

因應春節前的採購人潮，大安警方也同步在建國玉市及花市周邊加強宣導，建議民眾多加利用捷運、公車等大眾運輸工具，以減少塞車之苦及疲勞駕駛的風險。警方呼籲，若民眾須開車前往採買，應提早規劃替代道路，並隨時收聽警察廣播電台的即時路況資訊，掌握最新的交通動態，平平安安過好年。

【看原文連結】

更多自由時報報導

高雄50歲男深夜躺匝道 3車連續輾斃嚇爆

獨家》縱放酒駕連坐女副駕還跟進民宿 台南帥警停職起訴

無照上國道違規超車撞翻釀2傷 法官判刑7月不可易科罰金

手刀對獎！2/6大樂透、今彩539、3星彩、4星彩獎號出爐啦

