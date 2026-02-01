無照駕駛罰3.6萬起 取締43件

無照駕駛新制於民國115年1月31日正式上路，針對無照駕駛機車罰鍰上限提高至3.6萬元、大型車最高可罰8萬元，且累犯加重處分。桃園市警察局交通大隊新制首日即展現執法決心，全日共取締43件違規，其中蔡姓騎士因無照且騎乘註銷牌照機車，當場遭警方扣車。

新法上路首日，桃園警方針對轄內重要道路與高風險路段展開強力巡查，交通警察大隊直屬中隊在桃園區中州街與中平路口巡邏時，攔查1輛牌照已遭註銷的普通重型機車，經查證發現蔡姓騎士根本未領有駕照，依據新法「無照不上路」的執法精神，當場將車輛移置保管，蔡男不僅面臨高額罰單，車輛也動彈不得。

根據桃園市交大統計，新法實施首日全市共取締無照駕駛機車34件、汽車9件，合計43件，所有違規車輛均依法當場扣牌並移置保管。警方強調，加重罰則與強制扣車並行，目的就是要杜絕無照駕駛衍生的交通事故。

交大指出，修法祭出「3支箭」重懲違規。首先是「罰鍰大幅提高」，無照駕駛機車罰鍰上限由1.2萬元提高至3.6萬元，汽車提高至6萬元，若涉及大型車輛，最高可處8萬元罰鍰。

其次是「針對累犯加重處分」，10年內第2次違規直接處以最高額罰鍰；第3次以上違規，除原最高罰鍰外，機車及小型車再加罰1.2萬元，大型車則加罰2.4萬元。第3則是「強化車主連帶責任」，違規車輛除當場移置保管外，將吊扣車牌3個月至1年；若車主明知駕駛人無照仍借車，將面臨與駕駛人相同罰鍰責任。

桃園市交通警察大隊長林東星表示，無照駕駛者通常缺乏完整駕駛訓練與風險判斷能力，被視為道路上的「隱形殺手」，造成難以挽回的傷害，修法除了提高罰金，更重要的是新增「移置保管」等強制措施，阻斷無照上路，呼籲車主應共同把關，切勿將車輛借給無照者使用，以免荷包失血又連帶受罰。