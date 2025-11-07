無照駕駛連坐車主，警配合修法強力取締、宣導不鬆懈。





中壢區交通事故中，無照駕駛問題長期居高不下，近年來屢屢成為肇事主因之一，今(114)年6月間更發生一起曾有8次無照駕駛遭警方取締紀錄之21歲王姓無照男子，深夜駕車撞死停等紅燈的機車騎士，造成無法挽回的悲劇事故。中壢警分局指出，許多民眾因貪圖一時方便、或低估駕駛風險而上路，導致事故頻傳，不僅造成自身與他人傷亡，更加重社會成本負擔。為有效遏止無照駕駛歪風，警方除持續強化路檢與取締作為，並配合立法院三讀通過之《道路交通管理處罰條例》修法新制，全面展開強力執法與教育宣導雙軌並進，期望藉由高強度執法與法治宣導，杜絕「沒照照開照騎」的僥倖心態，守護中壢交通安全。

根據統計，114年截至10月底，中壢區共發生交通事故18,716件，其中肇因涉及無照駕駛者高達2,049件，占整體事故約10.9%，顯示每十起事故中就有一起與無照行為相關。警方分析，這類案件多發生於市區道路及通勤時段，肇事駕駛以未滿18歲青少年及高齡駕駛為主。另統計顯示，中壢警分局今(114)年1至10月共取締無照駕駛3,690件，較去(113)年同期3,260件成長13.1%，顯示警方持續加強執法下，仍有部分駕駛人心存僥倖，凸顯無照駕駛問題之嚴重性與執法必要性。

立法院日前三讀通過《道路交通管理處罰條例》修法，將大幅提高汽、機車無照駕駛罰鍰並增加吊扣牌照及車輛所有人連坐罰。罰鍰部分，機車駕駛人最高可罰新臺幣3萬6,000元，汽車駕駛人最高可罰6萬元，10年內3次以上累犯者，將加重處罰為無罰鍰上限，並當場移置保管車輛且吊扣牌照。牌照吊扣期間部分，初犯為3個月、10年內再犯為6個月、10年內三犯以上則為1年，期能以不便性遏阻。車輛所有人若明知無照仍提供車輛，將比照駕駛人罰鍰及牌照吊扣期間處罰。

中壢警分局長林鼎泰呼籲，駕駛人應確實依法考取駕照，切勿心存僥倖，以免「沒照上路、荷包失血」。為有效防制無照駕駛，警方除加強取締外，亦推動「分齡分眾」交通安全宣導，針對高風險族群如青少年及高齡者，主動前往校園、社區及長者活動中心進行宣導，提升法治觀念與安全意識，期能以教育與執法並進的方式，共同營造安全順暢的用路環境。

