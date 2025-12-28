無照駕駛還不專心 筆直一線道竟然「塞嘎並軌」

李男車輛擦撞護欄導致翻覆。翻攝畫面

新北市新店區中安大橋今（28日）發生翻車事故，46歲李姓男子在橋上往安坑方向引道不慎擦撞護欄，當場把車撞成4輪朝天，所幸李男並未受傷，不過他被警方查出駕照已經吊銷，當場被開單舉發，他向警方供稱是為注意車流狀況才發生車禍，但詳細事故原因仍待調查釐清。

據了解，李男今天下午開車出門，要前往新北市三峽訪友，結果他在行經中安大橋往安坑方向引道時，疑似未專注行車狀況，導致擦撞路側護欄而翻車，警方獲報後立即派遣警力前往了解，警方替他實施酒駕、快篩檢測，並無酒駕、毒駕的情況。

李男向警方表示，當時因為在觀察其他方向的車流，沒有專注在自己的車道上，才會不慎擦撞護欄，導致車輛直接撞翻在只有1線到的筆直引導上。由於李男並未受傷，身體也無異狀，因此並未前往醫院就醫，但警方查出他的駕照早已遭到吊銷，因此當場對他開單舉發。



